Климкин: Путин с Лукашенко могли договориться разместить войска РФ в Беларуси, расслабляться рано

Владимир Путин и Александр Лукашенко могли договориться о размещении войск РФ в Беларуси.

Такое предположение высказал в эфире программы "Право на владу" 22 апреля бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя встречу незаконно избранного белорусского лидера с президентом России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть много данных о том, что сегодня Лукашенко и Путин могли договориться о размещении российских войск в Беларуси", – сказал он.

Климкин отметил, что обычно Совет Федерации РФ не собирается просто так. Как правило, это происходит для того, чтобы менять границы или, как в 2014 году, одобрить введение войск в другие страны.

По его словам, Запад уже четко понимает, что любой шаг Путина вперед в Украине будет рассматриваться как поражение Запада. "Они понимают, что это коллективный вызов для них", – пояснил бывший глава МИД.

Ранее расследователи пришли к выводу, что угроза вторжения в Украину, несмотря на заявление о войсках, сохраняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов, которые якобы "проводили учения" вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такой шаг, однако отметил, что страна все равно остается на чеку.