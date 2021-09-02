Климкин назвал 'рецепт' для Украины: не нужно надеяться на дядю Джо

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украине нужно соглашение по безопасности с западными партнерами. Но в то же время нам следует бороться самим за себя и развивать экономику.

Об этом он заявил 2 сентября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Экс-глава МИД назвал в качестве примеров ряд других стран (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Рецепт (для Украины) – соглашение по безопасности. Такие соглашения есть у Японии, Южной Кореи, Израиля", – отметил Климкин. Он добавил, что каждая из перечисленных страны является сильной, готова бороться за себя и вкладывать в себя: в экономику и сферу безопасности.

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Также Климкин подчеркнул, что Украине, несмотря на помощь союзников, стоит рассчитывать на свои силы.

"Мы так любим жаловаться и надеяться на дядю Сэма, а данном случае на дядю Джо, и говорим, что он за нас все решит, даст денег, присоединится к нормандскому формату", – отметил бывший министр.

Он добавил, что вместо присоединения к нормандскому формату было бы эффективнее, чтобы США отдельно вели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В целом же Климкин позитивно оценил переговоры между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

"Гарантий по санкциям (из-за "Северного потока-2") не будет, но кидать нас тоже никто не будет. Байден это четко сказал", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Зеленский хочет привлечь США к нормандскому формату для переговоров по "Северному потоку-2".

Напомним, что после встречи с Байденом украинский президент заявил, что Вашингтон готов ввести санкции, если российский газопровод будет угрожать энергетической безопасности Украины.