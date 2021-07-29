Кличко выступил на Дне диалога Украинского муниципального форума и назвал цель мероприятия. Фото

День диалога на XVI Украинском муниципальном форуме в Одессе, – это площадка для обсуждения самых острых вопросов и наработки общей позиции по развитию местного самоуправления. Он позволит совершенствовать законодательную базу для решения проблем общин.

Об этом мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко заявил в четверг, 29 июля, открывая День диалога "Устойчивое местное социально-экономическое развитие". К диалогу также присоединился глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает пресс-служба Кличко.

"Готовясь ко "Дню Диалога", Ассоциация городов собрала наиболее проблемные вопросы общин. Предложения по их решению мы передали соответствующим органам государственной власти", – подчеркнул Кличко.

Видео дня

Он отметил, что парламент принял ряд важных законов для развития местного самоуправления. Но общинам, правительству и парламенту – всем вместе – есть еще над чем поработать. Ведь многие законодательные инициативы еще требуют рассмотрения и одобрения.

"Важным для нас является участие в этом мероприятии, в таком открытом диалоге, господина Дмитрия Разумкова, главы Верховной Рады Украины. И я благодарю, что он понимает важность вопросов местного самоуправления. И уделил внимание общению в широком кругу представителей местных властей. Надеюсь, сегодняшний разговор будет полезным для всех. И для эффективного решения важнейших вопросов, которые сегодня беспокоят общины и их руководителей", – подчеркнул мэр Киева.

Также он поблагодарил партнеров форума – Программу "ЮЛИД с Европой" – за содействие в проведении мероприятия и за системную поддержку местного самоуправления Украины.

XVI Украинский муниципальный форум – традиционное ежегодное мероприятие Ассоциации городов Украины, который является платформой для открытого диалога между местным самоуправлением и центральной властью по решению важных вопросов жизнедеятельности общин.

В этом году в форуме принимают участие более 500 голов украинских общин, а также иностранные гости – Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт и депутат Европарламента Виола фон Крамон- Таубадель.

29 июля – заключительное мероприятие форума – День диалога глав общин с представителями правительства и парламентариями. Выступил на его открытии и пообщался с участниками спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Диалог посвященный последующим шагам по реформированию местного самоуправления, вопросам бюджетного обеспечения общин, секторальным реформам и местному экономическому развитию.