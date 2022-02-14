Кличко призвал украинский и иностранный бизнес помочь городу в условиях военной угрозы

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к представителям украинского и иностранного бизнеса присоединиться к помощи городу в условиях военной угрозы. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга по ситуации в столице в связи с возможной дальнейшей агрессией России и о действиях городских властей.

"В этот критический для украинского государства момент, когда мы объединяем усилия для обороны наших городов, обороны Украины от возможной широкомасштабной агрессии России, я хотел бы обратиться также и к представителям украинского и иностранного бизнеса. Сегодня важна ваша посильная помощь. – И для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры в случае чрезвычайной ситуации, и для лучшей оснастки резервистов, и для обеспечения потребностей людей в случае военного нападения на нашу страну. Я благодарен тем, кто уже сам обращается и спрашивает: как я могу помочь? И благодарен дипломатам иностранных государств, которые тоже предлагают помощь", - сказал Кличко.

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Он призвал неравнодушных киевлян, украинских патриотов, желающих помочь своему городу и своей стране, обращаться в департамент

муниципальной безопасности столицы.

"Будем вместе защищать и поддерживать Киев. Мы не паникуем и не боимся! Но готовимся к любым сценариям развитию событий. Городские власти на месте, работают. И сделают все, чтобы обеспечить в критической ситуации жизнедеятельность города и защитить жителей. Мы преодолеем все пандемии – и коронавируса и вируса российской агрессии. Сохраняем спокойствие. Готовы дать отпор любому, кто придет с агрессией на нашу землю!”, – подчеркнул Виталий Кличко.