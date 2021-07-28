Кличко открыл второй день муниципального форума в Одессе, который посвящен энергоэффективности

В рамках ХVI Украинского муниципального форума, который проводят в Одессе, в среду, 28 июля, проходит День энергоэффективности. Его открыл мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

Этот день будет проходить под лозунгом "От энергоэффективности до Европейского зеленого курса", сказал Кличко, передает его пресс-служба.

Политик подчеркнул: одним из приоритетов деятельности органов местного самоуправления является обеспечение энергоэффективности. Именно поэтому этот вопрос, по его словам, обсуждается с участием международных партнеров.

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"Отмечу, что по подсчетам, по сравнению с Европой украинцы потребляют в пять раз больше энергии. Сегодня этот вопрос остро беспокоит жителей территориальных общин. А местные власти столкнулась с большими вызовами по ценам на энергоносители для населения и бюджетных учреждений. Сегодня, в условиях, когда "Нафтогаз" поднял цену на газ до 15 гривен, это – большой вызов: смогут ли теплоэнергетические компании закупать газ по таким ценам, смогут ли люди платить по таким высоким тарифам?" – подчеркнул глава АГУ.

Он отметил, что на форуме создали платформу, на которой руководители общин, народные депутаты, представители правительства, международных финансовых организаций, общественных организаций и бизнеса смогут профессионально и содержательно обсудить вопросы реализации энергоэффективных мероприятий в общинах.

Кличко также поблагодарил Немецкое общество международного сотрудничества и команду проекта "Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности в Украине" за активную поддержку проведения мероприятия.

"С вашей помощью органами местного самоуправления уже реализованы сотни проектов в этой сфере. Поэтому мы убеждены в необходимости и настроены на продолжение такого эффективного сотрудничества. Наша общая цель – сокращение потребления энергоносителей, внедрение новейших технологий, которые помогут уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Украина должна внедрять лучшие европейские практики в этой сфере. и мы постепенно уже это делаем! Спасибо нашим партнерам за поддержку и помощь! А с коллегами готов всегда делиться опытом проектов по энергоэффективности, которые вводит последние годы Киев", – отметил Кличко.

XVI Украинский муниципальный форум – традиционное ежегодное мероприятие Ассоциации городов Украины, который является платформой для открытого диалога между местным самоуправлением и центральной властью по решению важных вопросов жизнедеятельности общин. В этом году в форуме принимают участие более 500 глав украинских общин, а также иностранные гости – Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт и депутат Европарламента Виола фон Крамон- Таубадель.

Первый день форума, 27 июля, был посвящен Дню местной демократии и открытого управления. Участники обсудили инструменты, обеспечивающие участие граждан в местном управлении, вопросы защиты прав человека на местном уровне, увеличение представительства женщин в политике.

Второй день форума – 28 июля – День энергоэффективности "От энергоэффективности до Европейского зеленого курса". 29 июля состоится День Диалога глав общин с представителями правительства и парламентариями. Откроет мероприятие и пообщается с участниками спикер парламента Дмитрий Разумков. Итогом форума станет обращение к центральной власти, где будут изложены предложения по решению проблем территориальных общин и устранение препятствий для дальнейшего реформирования местного самоуправления в Украине.