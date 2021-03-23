Кива собрался защищать кандидатскую диссертацию по госуправлению
Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива будет защищать диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления".
Об этом стало известно из документа об аттестации кадров высшей квалификации, опубликованного в понедельник, 22 марта, на официальном сайте Министерства образования и наук Украины.
Диссертация Кивы называется "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Научным руководителем нардепа стал доктор наук по государственному управлению, профессор Владимир Гурковский.
Среди официальных оппонентов Киви на защите указанны доктор наук по госуправлению Алина Помаза-Пономаренко и кандидат наук по государственному управлению Ирина Жукова.
Ранее научную статью Кивы публиковали в научном сборнике "Публичное управление". Там отмечалось, что нардеп – аспирант Межрегиональной Академии управления персоналом.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Национального корпуса" в Луганской области Владислав Кириллов заявил, что под Харьковом группа северодончан, которых связывают с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой, среди бела дня избили человека.