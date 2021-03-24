Кива – о защите диссертации: я всю жизнь учусь, не понимаю, почему подняли хайп

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал новость о том, что он будет защищать кандидатскую диссертацию, отметив, что работал над ней в течение пяти лет.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон". Политик добавил, что он учится всю свою жизнь и получил три высших образования, в частности, он окончил Национальную академию внутренних дел Украины с красным дипломом.

"Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой. У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития", – рассказал нардеп.

По словам Кивы, он не понимает, почему информация о предстоящей защите так взбудоражила общество.

"В чем проблема, что человек учится? Я так понимаю, высветилась информация о предстоящей защите и надо поднять какой-то хайп. Наверное, замечательно, что я привлекаю такое внимание. Я когда буду крестить детей или после туалета мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать", – заявил Кива.

Напомним, ранее стало известно, что Илья Кива будет защищать диссертацию кандидата наук по специальности "механизмы государственного управления". Она называется "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава "Национального корпуса" в Луганской области Владислав Кириллов заявил, что под Харьковом группа северодончан, которых связывают с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой, среди бела дня избили человека.