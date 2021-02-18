Кислица: "присоединение" Донбасса станет для России полной катастрофой

Россия вряд ли решится "присоединить" к себе временно оккупированный Донбасс, ведь международное давление превратит этот шаг в катастрофу для нее же самой.

Кроме того, в стране-агрессоре пока нет достаточных ресурсов для того, чтобы обеспечить полноценное выживание еще одного разрушенного войной региона. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью LB.ua.

"России сейчас невыгодно ни политически, ни экономически, ни социально присоединять к себе новые территории.Потому что она это бремя не потянет. Да и не стоит забывать о том, как на это может отреагировать международное сообщество. Это для РФ будет полной катастрофой", – подчеркнул дипломат.

"Сейчас интересам Москвы, по-прежнему соответствует обескровливание, ослабление соседей. Ей нужно, чтобы все соседние страны не имели возможности противостоять. Россия ждет благоприятного момента, чтобы нас всех поглотить", – предостерег он.

Кислица также напомнил о показательном высказывании своего российского коллеги Василия Небензи во время заседания Совбеза ООН. В частности, общаясь с немецким постпредом, россиянин заявил, что его страна якобы не брала на себя обязательств в рамках Будапештского меморандума "принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли собственного населения".

"Вот вам и цена международного права от России", – подчеркнул постпред Украины в ООН. В то же время он выразил убеждение, что никакие попытки страны-оккупанта возвыситься над этим самым международным правом (даже внесение скандальных изменений в Конституцию РФ) не увенчаются успехом.

"Любое, что принимает РФ в своей Госдуме, не изменяет международного права. Так можно принять все, что угодно. Вы можете пойти к нотариусу и он вам заверит, что вы – Наполеон, ибо нотариус заверяет не то, что вы говорите, а вашу подпись. Так же с Конституцией РФ, – как бы Москва не пыталась – не изменяет международного права", – подытожил Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что из-за обострения экономических проблем в России финансирование ею войны на Донбассе может сойти на нет уже скоро. Он отметил, что сейчас ведение боевых действий против Украины обходится врагу в $1-3 млрд в год.