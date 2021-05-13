Кира Рудык о вакцинации: нельзя ехать на машине без горючего

"Голос" призывает правительство обеспечить бесперебойную вакцинацию населения. Иначе коллективного иммунитета нам не видать ни в этом, ни в следующем году.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык, сообщила пресс-служба политсилы. Она отметила, что власть должна наращивать, а не сокращать темпы вакцинации.

"В апреле правительство провалило эту задачу. При установленном плане вакцинации 2,7 млн человек в реальности прививки получили в пять раз меньше – 504 тыс. человек", – отметила Рудык.

Политик подчеркнула, что в мае ситуация сейчас еще хуже. С начала месяца вакцину получили 130 тыс. человек. При заявленном плане в 5,65 млн, сегодня прививок ежедневно делается в 12 раз меньше, чем нужно.

"Нельзя ехать на машине без горючего – так и с вакцинацией. Вакцинирование – это сейчас самое эффективное вложение денег. Каждая вложенная в вакцины гривна не только сохранит человеческие жизни, но и запустит экономику на полную", – заявила депутат.

Лидер "Голоса" отметила, что в процессе бесперебойности вакцинации основную роль играет обеспечение страны вакцинами.

"Вакцины не безграничные. За последние две недели Минздрав написал, что в Украину прибыл еще 1 млн вакцин. Имеем ли мы понимание, кого и как будут ими прививать. Нет, потому что Минздрав молчит, как в рот воды набрал. И вновь будем иметь аукционы невиданной щедрости, когда несколько дней будут вакцинировать всех подряд, а потом выключат рубильник, потому что так кто-то захотел на Грушевского. В плане правительства на май предусмотрено поступление 1,5 миллиона вакцин Синовака и 500 тыс вакцин АстраЗенека. Даже если эти вакцины удастся вовремя доставить, этого мало, чтобы до конца года вакцинировать достаточно людей для получения коллективного иммунитета. Только в списке приоритетных до вакцинации лиц более 20 млн. Ведь чтобы проводить более 60 тыс вакцинаций в день, нужно иметь не менее чем 2 миллиона вакцин в месяц", – подытожила Кира Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рудык призвала правительство определиться с новой кандидатурой на должность министра здравоохранения и вынести ее на обсуждение фракций и профильного комитета Рады.