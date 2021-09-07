Кира Рудык назвала приоритеты парламентской сессии для экономического развития государства

Стратегия экономического развития должна включать в себя конкретные шаги, а не популистские лозунги. Верховная Рада должна прежде всего взяться за реальную борьбу с монополий, цифровизацию, законы, необходимые для транша МВФ и уменьшения госдолга.

Эти пункты должны быть в повестке дня новой сессии парламента, убеждена лидер партии "Голос" Кира Рудык, передает пресс-служба политсилы.

"Если мы видим задачу системно бороться с олигархами, то это нужно делать не теми популистскими мерами, которые делает президент, а мерами, которые действительно позволят вернуть средства в экономику и бороться с монополиями. Следующим пакетом следует принять законы, необходимые для следующего транша МВФ, чтобы стабилизировать отношения с Фондом и демонстрировать, что Украина – надежный партнер", – подчеркнула нардеп.

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Кроме того, по словам Киры Рудык, парламенту следует сосредоточиться на цифровизации и решении вопроса тарифов.

"Я пока не услышала от правительства плана, что делать с тарифами. Хотя этот вопрос на повестке дня, но о его решении мы не услышали. Уверена, потому, что решения пока нет. Абсолютно точно мы понимаем, что нужно будет компенсировать разницу по субсидиям. Но этот план краткосрочный, а о долгосрочных власть никогда не думает", – сказала она.

Политик добавила, что нет понимания и относительно экономической стратегии в целом.

"Если наш государственный долг увеличивается, и власть это понимает, тогда вопрос: зачем делать еще больше дыр в бюджете, выдавая какие-то конкретные льготы или пособия различным отраслям. Мы должны четко понимать, как дальше строить государственную политику, но этого понимания у власти нет" , – констатировала лидер "Голоса".

Даже в реализации удачных идей, как открытие рынка земли, прогресса нет. Экономисты видят в рынке земли одну из точек роста нашей страны. Но он сейчас работает исключительно на крупных фермеров, а малые и средние, ради которых делали эту реформу, не могут ею воспользоваться, ведь им негде брать деньги. Идея была хорошая, но исполнение провальное, добавила Кира Рудык.

Как известно, "Голос" разработал пакет антиолигархических законов, касающихся реформы судебной системы, антимонопольного комитета и корпоративного госуправления.