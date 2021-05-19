Кира Рудык: 'Голос' призывает поддержать постановление Костенко о ВСК по делу 'вагнеровцев'

Сейчас в парламенте есть два постановления о создании временных следственных комиссий по делу "вагнеровцев". Одно из них – авторства депутата "Голоса" Романа Костенко, другое – от "Слуги народа", и разница между ними большая.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык, передает пресс-служба. По ее убеждению, постановление "слуг" призвано переключить внимание на что-то другое.

"Есть две ВСК, одна касается собственно дела "вагнеровцев", ее инициатором является член фракции "Голос" Роман Костенко, и есть другая ВСК, в котором добавлено к делу "вагнеровцев" очень много других вопросов. Мы считаем, что это сделано "слугами народа" для того, чтобы снять напряжение и снять фокус с сути дела "вагнеровцев" на что-то другое", – заявила Рудык.

"Голос" будет голосовать за постановление Костенко потому, что следственной комиссии следует сконцентрироваться именно на деле "вагнеровцев" без распыления внимания.

"Уже прошло почти полгода с тех пор, как есть информация по делу "вагнеровцев", а Верховная Рада не сделала ни одного шага для того, чтобы расследовать, что именно там произошло. Мы считаем, что ВСК должна быть сконцентрирована и работать над этим делом, в отличие от альтернативной ВСК, в которой есть дополнительные пункты, созданная собственно для того, чтобы сместить фокус с дела "вагнеровцев" и вопрос, была ли действительно измена в Офисе президента", – резюмировала лидер политсилы.