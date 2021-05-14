Кира Рудык: 'Голос' будет требовать расследования действий Степанова на должности главы Минздрава

Политическая партия "Голос", которая собрала 150 подписей депутатов за снятие с должности министра здравоохранения Максима Степанова, потребует утверждения его отставки Верховной Радой. Они также будут настаивать на расследовании деятельности главы Минздрава.

Такое заявление в пятницу, 14 мая, сделала лидер партии "Голос" Кира Рудык на своей странице в Facebook. По ее мнению, отправить министра в отставку надо было еще летом.

"Он давно должен объяснить, почему Минздрав закупал маски и халаты по цене почти вдвое выше рыночной. Почему провалено массовое тестирование. Почему провалено обеспечение больниц и врачей. Почему провалена закупка вакцин и организация массовой вакцинации украинцев", – написала Рудык.

По ее словам, Степанов довел страну до ситуации "теперь спасайтесь сами". Она отметила, что министр ничего не сделал для медиков и "бросил на произвол судьбы" больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рудык призвала правительство определиться с новой кандидатурой на должность министра здравоохранения и вынести ее на обсуждение фракций и профильного комитета Рады.