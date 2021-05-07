Кира Рудык рассказала, как продала бизнес за миллиард и решилась воплощать изменения в государстве

За три года в Украине удалось построить самый большой инновационный офис в стране, который позже был успешно приобретен компанией "Амазон" за миллиард долларов.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык в интервью на "5 канале". Она рассказала, что всегда занималась ИТ-бизнесом, а начинала с низов: была тестировщиком программного обеспечения, затем организовала свой бизнес.

"Я искала клиентов с США, которые заказывали разработку программного обеспечения в Украине. И, собственно, в 2016 году была компания "Ring", которая производила "умные звонки". В 2016-м году удалось убедить главу компании в Америке открыть инновационный офис разработки в Украине. Мы делали распознавания лиц. Это побудило нас собрать лучшие кадры со всей Украины и создать компанию, которая делает то, чего не делают вообще в мире", – рассказала депутат.

По ее словам, бизнес удалось развить всего за три года. С 2016-го были трудоустроены около 1000 программистов и открылся офис во Львове.

"Это была компания, которая имела самый инновационный офис разработки в Украине. В результате ее продали в 2018-м году за миллиард долларов компании "Амазон", у которой это была вторая по величине покупка за всю историю существования. Это поставило Украину на карту стран, с которыми можно иметь дело и работать как с партнерами. Иностранцы приезжали и говорили: "Вау, Украина такая крутая, давайте делать что-то вместе". Это побудило меня идти в политику", – добавила Кира Рудык.