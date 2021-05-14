Кира Рудик о суде над Медведчуком: это вершина айсберга, в стране есть еще много агентов Кремля

К ответственности нужно привлечь всех агентов Кремля, которые в нашей стране еще очень много.

Об этом заявила лидер "Голоса", народный депутат Кира Рудык в эфире "Право на власть" на телеканале "1+1", комментируя суд над Виктором Медведчуком (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Дело Медведчука – это хорошая попытка показать, что в нашей стране есть надежда на справедливость. Надеюсь, что это дело – это не очередной раунд так называемой "спортивной рыбалки", в которую любит играть наша власть. Когда ловят большую, хорошую, жирную рыбу, всем показывают, а потом либо отпускают, либо дают возможность поплавать. Несколько лет тянутся заседания и раздаются комментарии в прессе о том, что происходит, а результата нет. Это то, чего мы все сейчас боимся: что никакого результата не будет", – отметила политик.

Лидер "Голоса" отметила, что для обеспечения справедливости судебной системы сегодня чрезвычайно важно реализовывать реформы.

"Судебная реформа. Мы сегодня не говорили ли о том, это судья хороший или плохой? Он выберет правильную меру пресечения или нет? Это реформа СБУ, о которой партия "Голос" уже давно говорит и подала законопроект, чтобы СБУ стала классической контрразведкой, которая занимается предупреждением преступлений против государства. И, конечно, это реформа правоохранительных органов", – заявила депутат.

Дело Медведчука, по мнению Киры Рудык, – это лишь вершина айсберга, поскольку в стране остается значительное количество агентов Кремля, которые также нужно привлекать к ответственности.

"У нас для этого совершенно недостаточная законодательная база. У нас нет закона о коллаборационизме. Сегодня это также нужно реализовывать. Это не может быть точечная работа. Это должен быть результат большой последовательной стратегии. Это то, что может сохранить надежду, которую дело Медведчука сейчас вызывает у наших сограждан", – подытожила Кира Рудык.