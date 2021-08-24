Подходит к концу день, который ещё месяц назад, полгода назад, год назад, вызывал очень тревожные чувства. День 30-летия Независимости Украины.

Тревогу вызывало то, что сам факт независимости Украины, страны, которая в 2014 году дала хлёсткую пощёчину стране-оккупанту со второй по боеспособности армией в мире, стал для России куда более болезненным и обжигающим, нежели прежде.

Независимость Украины это историческое и геополитическое поражение Российской Федерации, которой приходилось с этим мириться почти четверть века. Когда же Россия предприняла попытку лишить Украину независимости и захватить, согласно первоначальному плану территории от Харькова до Одессы, она смогла реализовать свой план полностью только в Крыму, воспользовавшись фактором неожиданности и политического кризиса в стране. В остальном же это было фиаско. Позорное и унизительное фиаско.

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А потому, каждый последующий год празднования независимости Украины, начиная с 2014 года это в первую очередь унижение страны, занимающей 1/9-ю суши и позиционирующую себя как “сверхдержава”. И именно по этой причине, к каждому празднованию Дня Независимости Украины, Россия активизирует максимально возможные ресурсы по дискредитации и подрыву празднования, всеми возможными путями.

Но этот год был особенным. И не только потому, что современная Украина праздновала юбилей независимости – 30-летие. А потому, что это празднование стало мощнейшим и масштабнейшим геополитическим мероприятием.

Сначала в Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей. Прибыл как уважаемый гость в страну с автокефальной церковью – ПЦУ! Вчера в Украине прошёл саммит “Крымская платформа”, собравший 46 гостей из разных стран мира, выразивших поддержку в вопросе деоккупации полуострова и очередной раз напомнившей стране-оккупанту – Крым, это Украина! И, конечно же, сегодня был проведён парад, такой как никогда ранее. С десятками иностранных гостей и представителей армий других стран, прошедших стройными рядами по главной улице Киева.

Для россиян это был серьёзнейший репутационный удар, ведь скажите, когда в последний раз их президент был во время парада на Красной площади в окружении такого количества иностранных гостей?

По всем этим направлениям российские спецслужбы и их агенты в Украине работали на протяжении всего этого времени и продолжали деморализовать наше информационное пространство даже во время парада на Крещатике, пытаясь испортить празднование разного рода никчёмными ИПСО. Но, всё же тщетно.

Украина, в очередной раз показала, что пока дворняги лают, парад – идёт.

И это все было показано на фоне горящих лесов Якутии, конвульсирующего в коронавирусной агонии российского населения, падающей с неба российской техники, катастрофического социально-общественного и экономического кризиса в стране. Весь прошлый год Россия направляла колоссальные средства и ресурсы для подрыва ситуации в Украине и всё в ноль. Направляла в том время, когда внутри самой России проблем такое великое множество и они настолько катастрофичны, что страна попросту агонизирует!

Мерзкое зрелище. Мерзкое и тщедушное.

Благо мы достойны другого зрелища и сегодня оно было потрясающим! Слава Украине!

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