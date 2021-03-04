Кацуба обвинил Луценко в 50-миллионной взятке

Экс-замглавы НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба в соцсети заявил, что в декабре 2016 года заплатил бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко 50 млн гривен.

Кацуба написал, что деньги он якобы передал через посредника и потребовал, чтобы Луценко вернул их обратно. В последствии пост был удален, но скриншот его записи на своей странице в Facebook опубликовал блогер Игорь Мегера.

"Теперь понятно, почему был такой мягкий приговор и относительно небольшая сумма компенсации без реального срока заключения за мошенничество в космических масштабах", – написал Мегера.

Напомним, по версии следствия, Кацуба-младший помог компании беглого олигарха Сергея Курченко "Газ Украины 2020" украсть у госкомпании бензина на 500 млн грн (около $63 млн по курсу того времени).

Кроме того, семью Александра Кацубы также связывают с покупкой в 2011-2012 годах для "Черноморнефтегаза" по завышенной цене буровых установок, получивших название "вышек Бойко".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кацуба написал заявление о желании заключить сделку и дать показания, а также выразил готовность уплатить 100 млн грн. После этого он был выпущен на свободу.

Сам Луценко заявил, что Александр Кацуба проходил по делу ООО "Украина-2020", но не был там организатором коррупционных схем, а просто подписывал документы.