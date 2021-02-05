Разумков нашел оправдание участию в эфирах на каналах Медведчука

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал "правильным подходом" посещать эфиры разных телеканалов, чтобы доносить свою позицию.

Такое заявление народный избранник от "Слуги народа" сделал в интервью изданию "Бабель", комментируя санкции СНБО против NewsOne, ZIK и "112 Украина" Виктора Медведчука. Разумков указал, что "информацию людям нужно доносить теми средствами, которые у тебя есть".

"Если вы считаете, что канал нарушает украинское законодательство, на кого-то работает, то на него не нужно ходить или не ходить. Есть конкретные статьи, по которым что-то можно сделать. Иначе завтра кто-то скажет, что вы или я работаем не в интересах Украины", – сказал парламентарий.

"Если хочешь, чтобы тебя услышали, у тебя должна быть такая возможность. А если мы говорим о подходах, то позицию страуса никогда нельзя занимать: "Если мы туда не ходим, значит, этой проблемы нет", – точно неправильный подход", – продолжил Разумков.

Что касается его участия в программах, политик сказал: "А можем посмотреть, как их рейтинг изменился, когда я ходил и не ходил?"

Он отметил, что не имеет права определять – "хороший это канал или плохой". По мнению спикера Рады, это может делать зритель или, в рамках действующего законодательства, соответствующий орган.

На замечание, касающееся пропаганды и дезинформации на телеканалах, которую озвучивают приглашенные гости, народный депутат ответил, что это вопрос не к СМИ, а к спикеру, который туда приходит.

"Я тоже могу сказать вам что-то, с чем вы не согласны. А если бы у нас был прямой эфир? Что бы вы сделали? Не выключили бы эфир. И это не значит, что вы плохой журналист", – сказал "слуга".

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" объяснили участие народных депутатов в эфире ныне запрещенных телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" необходимостью доносить свою точку зрения.

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