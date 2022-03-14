Как с Бен Ладеном: бывший командующий британской армией заявил, что допускает вариант убийства Путина

Бывший командующий британской армией Ричард Кемп заявил, что западные страны должны рассматривать все варианты устранения Владимира Путина, включая его убийство. Президент страны-агрессора, по его словам представляет собой "постоянную и смертельную угрозу".

Об этом пишет Daily Mail. По его мнению, Запад должен "рассматривать все идеи, даже если они кажутся неприятными", но могут помочь спасти тысячи жизней.

Кепм напомнил, что международный террорист, главарь "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, а также глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади и командующий Республиканской гвардией Ирана Касем Сулеймани были убиты, чтобы противостоять угрозам.

"Все они представляли прямую угрозу Западу и были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет собой постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится у власти. Нашим приоритетом должна быть помощь в его устранении. Если на путинских олигархов будет оказано достаточное давление, это может привести к перевороту", – отметил Кепм.

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Британский военный подчеркнул, что Путину должны, как минимум, предъявить обвинения в военных преступлениях.

"Лучше всего было бы, если бы Путина свергли, арестовали и судили в России либо в Международном уголовном суде, но такие варианты вряд ли когда-либо произойдут", – отметил он.

По мнению британца, убийство Путина было бы неприятным для многих, однако его жизнь не имеет большей ценности, "чем жизни тысяч людей, которых он уже убил в Украине и в других местах и ​​вполне может убить в будущем".

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что представителей российской элиты и олигархата пугала перспектива войны с Украина. По этой причине есть вероятность, что они подготовили план госпереворота в РФ.

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