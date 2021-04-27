От, я радію фейсбук-єдиномислію щодо наукової кар‘єри вченого депутата Іллі Киви. І така єдність народу – це добра новина, щоправда фейсбук-друзів із партії Медведчука в мене немає.

Але цікаво, як Ілля Володимирович Кива зробив таку карколомну кар‘єру державного діяча, політика і вченого після 2013 року, коли Жовтневий суд Полтави визнав його винним у хабарництві.

Вже від 2014 року він співпрацює із визначними політиками та державними діячами, прихильники яких нині зайняли мужню і непримиренну позицію: Кива або Україна?!

Так от коротенько про історію цього питання:

2014 – довірена особа Дмитра Яроша на виборах Президента України;

2014 – наказом Міністра Авакова призначений заступником начальника УМВС України в Донецькій, згодом у Херсонській областях;

2015 – керівник департаменту протидії наркозалежності МВС України;

10 жовтня 2015 – нагороджений Орденом Данила Галицького Указом Президента Петра Порошенка за мужність, самовідданість та професіоналізм…;

21 жовтня 2015 – нагороджений почесним нагрудним знаком Начальника Генштабу Віктора Муженка "Відзнакою за заслуги перед збройними силами України";

20 травня 2015 – нагороджений відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" ( пістолет "Форт-17);

12 лютого 2016 – нагороджений відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" ( пістолет АПС) за різноманітні особливі заслуги;

жовтень 2016 – червень 2017 – радник Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;

жовтень 2016 – президент Всеукраїнської федерації доміно, віце-президент Міжнародної федерації доміно;

липень 2017 – голова Соціалістичної партії України;

жовтень 2017 – голова Всеукраїнської профспілки МВС України;

2019 – президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу;

серпень 2019 – народний депутат України, член Комітету з питань правоохоронної діяльності;

січень 2020 – перший секретар Полтавського обкому партії Медведчука-Рабіновича.

І де ж ви всі, з нинішньою принциповою позицією, були раніше?!

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