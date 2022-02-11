Javelins, гранаты и амуниция: в Украину прилетели еще две 'птички' с военной помощью. Фото

Накануне в Украину прибыла уже двенадцатая партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о грузе в 130 тонн, который доставили два американских самолета.

В четверг, 10 февраля, эти "птички" приземлились в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Он рассказал, что самолеты привезли в Киев переносные противотанковые ракетные комплексы Javelins, боевые выстрелы для гранатометов и разное военное снаряжение для Вооруженных сил Украины.

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"Вес военной помощи от наших американских друзей, который сегодня был доставлен, составляет около 130 тонн", – отметил Резников.

По его словам, на сегодняшний день Украина приняла в общей сложности уже 15 самолетов с военной помощью от США. Общий вес грузов достигает более 1200 тонн.

"Продолжение следует", – добавил глава Минобороны, подчеркивая, что это еще не последние самолеты с помощью для украинской армии.

Нынешний гуманитарный груз безопасности является частью помощи в общем размере $200 млн, информирует в Facebook посольство Украины в США. Его отправили из базы Dover Air Force (штат Делавэр).

В этом приняли участие посол Оксана Маркарова с военным атташе Борисом Кременецким, а также заместитель помощника по региональной безопасности Госсекретаря США Мира Ресник и командир 436 авиационного транспортного крыла ВВС США Мэтью Гусманн.

Напомним: 9 февраля в "Борисполе" тоже приземлились сразу два самолета с военной помощью от США. Они доставили по более 80 тонн вооружений каждый.

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что на фоне рисков усиления российской агрессии и вторжения сил РФ на территорию Украины в Белом доме планируют увеличить помощь Киеву. Варианты дополнительных поставок уже обсуждаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках расширения военной помощи Литва передаст Украине партию ЗРК Stinger. Ее доставят в ближайшие дни, также литовцы намерены увеличить количество своих военных инструкторов.