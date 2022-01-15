Известные диссиденты поддержали Порошенко перед возвращением в Украину

Известные украинские диссиденты, бывшие узники советских лагерей поддержали пятого президента Петра Порошенко перед его возвращением в Украину. Они резко осудили уголовное преследование политика, а также назвали действующую власть страны преступной.

Диссиденты добавили, что сейчас можно наблюдать типичную тактику советской власти. По их словам, Украина катится в тоталитарный режим. Об этом сообщает "Четверта студія".

Диссидент, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко Игорь Калинец подчеркнул, что именно Порошенко оказал достойное сопротивление российской агрессии в 2014 году. Он отметил, что благодаря пятому президенту удалось создать профессиональную армию, а энергетическую систему Украины сделать независимой от Российской Федерации.

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"Мы не можем стоять в стороне, в то время как власть Зеленского разрушает Украину! Не имеем права уничтожить нашу независимость и демократию, за которую боролись десятилетиями, и за которую отдали свою жизнь такие личности как В. Черновол", – заявили диссиденты.

Также Калинец добавил, что сейчас молодое поколение должно объединиться и выступить против власти. Кроме того диссидент Ярослав Кендзер резюмировал, что в день возвращения Порошенко в Украину необходимо показать сознательную позицию, доказать, что Украина – не Россия.