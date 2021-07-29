Из партии "Голос" исключили семь нардепов – решение съезда

Съезд политической партии "Голос" поддержал исключение из своих рядов семи народных депутатов из одноименной фракции. Это Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Владимир Цабаль, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, об этом сообщила председатель партии Кира Рудик на брифинге по итогам съезда в четверг, 29 июля. По ее словам, в дальнейшем строить совместную политическую силу с этими людьми нет возможности.

В пресс-службе "Голоса" отметили, что исключенные нардепы должны продолжать выполнять политическую программу партии, с которой они выиграли выборы.

Кроме того, на съезде обновили состав политсовета партии. Кроме Рудик, делегаты съезда подтвердили полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко.

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Также по итогам голосования в состав политсовета были включены председатель Ривненской областной территориальной организации партии Роман Денисюк и глава Харьковской – Алексей Бабешко.

Напомним, 86% делегатов съезда "Голоса" выразили поддержку голове политсилы Кире Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее десять нардепов "Голоса" выразили недоверие руководству партии, обвинили его в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции". После этого нардепы объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость".

В ответ в партии заявили, что политическая сила уважает коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон.