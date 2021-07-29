Из партии "Голос" исключили семь нардепов – решение съезда

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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Обновлен состав политсовета 'Голоса'

Съезд политической партии "Голос" поддержал исключение из своих рядов семи народных депутатов из одноименной фракции. Это Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Владимир Цабаль, Юлия Клименко и Соломия Бобровская.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL, об этом сообщила председатель партии Кира Рудик на брифинге по итогам съезда в четверг, 29 июля. По ее словам, в дальнейшем строить совместную политическую силу с этими людьми нет возможности.

В пресс-службе "Голоса" отметили, что исключенные нардепы должны продолжать выполнять политическую программу партии, с которой они выиграли выборы.

Кроме того, на съезде обновили состав политсовета партии. Кроме Рудик, делегаты съезда подтвердили полномочия Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко.

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Также по итогам голосования в состав политсовета были включены председатель Ривненской областной территориальной организации партии Роман Денисюк и глава Харьковской – Алексей Бабешко.

Напомним, 86% делегатов съезда "Голоса" выразили поддержку голове политсилы Кире Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее десять нардепов "Голоса" выразили недоверие руководству партии, обвинили его в "узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции". После этого нардепы объявили о создании в Раде отдельного объединения "Справедливость".

В ответ в партии заявили, что политическая сила уважает коллег в их желании иметь альтернативную точку зрения, но она не может противоречить и нарушать закон.

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