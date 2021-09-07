Исконные мечты депутатов сбываются, или Вход в столовую только для членов парламента
Тихою сапою виборча обіцянка Зеленського про КРАЇНУ МРІЙ реалізується… для депутатів Верховної Ради України.
Зарплати і доплати свої та помічників зростають, житлові виплати отримують мільйонери і ті, хто живуть на тещиних квартирах, нові авто купуються, кандидатські дисертації пишуться й захищаються…
Але залишалася одна споконвічна мрія депутатів провладних партій всіх часів і народів - щоб їх не діставали журналісти запитаннями в кулуарах і не мали право ходити в їхні їдальні!
Пам‘ятаю як депутати з партії Януковича постійно намагалися обмежити доступ журналістів чи навіть встановити скло перед ложою преси (нагадаю, я тоді запропонував регіоналам помінятися місцями з опозицією, бо ми падіння з журналістського балкону важких і тупих предметів не боїмося).
Згодом один із очільників провладної партії Яценюка Пашинський вимагав не пускати журналістів на погоджувальну раду, бо вони заважають розбудовувати Україну… Тоді всі спроби обмежити діяльність журналістів у ВР провалилися!
Боротьба ж за їдальні ВИКЛЮЧНО для ЧЛЕНІВ парламенту сягає сивої парламентської давнини.
І ось нарешті сталося. Керівництво ВР часів Зеленського дозволило доступ лише до частини кулуарів і лише визначеним журналістам із червоними картками, а до їдальні будуть пропускати лише ОБРАНИХ! (Нагадаю, що в карантинний період депутати заборонили абсолютній більшості журналістів появлятися в кулуарах ВР)!
Що тут сказати?
КРАЇНА МРІЙ таки будується, щоправда лишень для високопосадовців і депутатів!
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