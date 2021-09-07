Тихою сапою виборча обіцянка Зеленського про КРАЇНУ МРІЙ реалізується… для депутатів Верховної Ради України.

Зарплати і доплати свої та помічників зростають, житлові виплати отримують мільйонери і ті, хто живуть на тещиних квартирах, нові авто купуються, кандидатські дисертації пишуться й захищаються…

Але залишалася одна споконвічна мрія депутатів провладних партій всіх часів і народів - щоб їх не діставали журналісти запитаннями в кулуарах і не мали право ходити в їхні їдальні!

Пам‘ятаю як депутати з партії Януковича постійно намагалися обмежити доступ журналістів чи навіть встановити скло перед ложою преси (нагадаю, я тоді запропонував регіоналам помінятися місцями з опозицією, бо ми падіння з журналістського балкону важких і тупих предметів не боїмося).

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Згодом один із очільників провладної партії Яценюка Пашинський вимагав не пускати журналістів на погоджувальну раду, бо вони заважають розбудовувати Україну… Тоді всі спроби обмежити діяльність журналістів у ВР провалилися!

Боротьба ж за їдальні ВИКЛЮЧНО для ЧЛЕНІВ парламенту сягає сивої парламентської давнини.

І ось нарешті сталося. Керівництво ВР часів Зеленського дозволило доступ лише до частини кулуарів і лише визначеним журналістам із червоними картками, а до їдальні будуть пропускати лише ОБРАНИХ! (Нагадаю, що в карантинний період депутати заборонили абсолютній більшості журналістів появлятися в кулуарах ВР)!

Що тут сказати?

КРАЇНА МРІЙ таки будується, щоправда лишень для високопосадовців і депутатів!

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