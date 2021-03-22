Инициатива первой леди "Без барьеров" превращается в масштабное движение, – Кирилл Тимошенко

Глеб Иванов Политика 12:22, 22.03.2021

Инициатива первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров" превращается в масштабное движение, к которому присоединяются целые города и области. К Меморандуму о развитии безбарьерной архитектуры присоединились Донецкая, Винницкая и Черкасская области, а также Мариуполь и Винница.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он рассказал, что главы этих областных администраций и городов в пятницу, 19 марта, поставили свои подписи под Меморандумом.

"За каждым барьером в Украине стоит судьба конкретного человека. Многим из нас (кстати, мне тоже) очень хорошо известны ситуации, когда мама с детской коляской не может зайти в здание, потому что вход для этого совершенно не приспособлен. Или о том, как барьеры влияют на маломобильных людей", – пишет Тимошенко.

Замглавы ОП убежден, что барьеры надо превратить в возможности. И именно такую ​​философию заложила в свою инициативу Елена Зеленская. В частности, Меморандум предусматривает повышение доступности и инклюзивности инфраструктуры, транспорта, сооружений, зданий и общественных пространств; внедрение безбарьерных маршрутов; безбарьерность в сфере публичных услуг, медицины, образования, трудоустройства, ведения бизнеса, в области культуры, туризма, спорта.

"Безбарьерность должна стать не чем-то чрезвычайным, а общественной нормой. Кстати, особое внимание на это мы обращаем в рамках президентской программы "Большая стройка", – отметил Тимошенко, который является координатором национальной инфраструктурной программы.

"Детские сады, школы, бассейны становятся доступными для маломобильных групп населения. В приемных отделениях больниц мы строим пандусы не только на входе, но и "теплые боксы" для заезда карет скорой помощи. Даже один разрушенный барьер может качественно изменить жизнь человека. Давайте менять!", – призвал Тимошенко, добавив, что другие области и города могут присоединяться к Меморандуму о развитии безбарьерной архитектуры.

Ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках президентской программы "Большая стройка" до конца 2023 года планируют восстановить все 20 тыс. км дорог государственного значения.

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