Майже щовечора читаю дописи про те, що мене кудись призначають…

Отже, сьогоднішня інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України.

Розвиток регіонів України — це пріоритет роботи Уряду та Мінрегіону, зокрема. Київщина та місто Київ не є виключенням. Разом з командою працюємо над тим, аби кожна громада стала економічно успішною та комфортною для людей.

Видео дня

Усім також бажаю плідної роботи!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.