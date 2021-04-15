Шановні журналісти і працівники медіа!

Восьмий рік Україна протистоїть гібридній військовій агресії Росії. І ця війна триває не тільки на передовій, але і на інформаційному фронті, де однією з головних цілей РФ є українські ЗМІ, експерти, представники громадянського суспільства – всі ті, хто формує позиції і є лідерами думок.

У цьому плані Кремль діє у чіткій відповідності до канонів роботи російських спецслужб в умовах військової агресії.

Усі антиукраїнські наративи сплановані, створюються і керуються з російської території; широко використовується "чорна" пропаганда, відверті вигадки та брехня; для донесення дезінформації використовуються всі можливі засоби комунікації, будь-які знаряддя.

Увесь цей інформаційний тероризм, інформаційна "пандемія" переслідує єдину мету – вплинути на нашу здатність протистояти російській агресії, створити паралельну інформаційну реальність. Сприяє цьому і "п’ята колона" всередині нашої держави.

Платформою для масового розповсюдження дезінформації дедалі більше стають не тільки класичні засоби масової інформації, а й соцмережі та месенджери, де немає ані самоцензури, ані редакційної політики. На жаль, поширенню фейків подекуди несвідомо сприяють і самі ЗМІ, почасти не перевіряючи достовірність отриманих даних.

Зі спробою ескалації російської гібридної агресії на Сході України в геометричній прогресії зросла кількість фейків і спроб маніпулювання свідомістю людей.

Тому відповідальне ставлення до достовірності інформації набуває сьогодні першочергового значення, є важливим елементом інформаційної безпеки держави.

Шановні журналісти, шановні друзі! Наполегливо просимо виважено і максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ, не піддаючись на провокації і не підігруючи дезінформаційним кампаніям, мета яких – послабити нашу здатність протистояти ворогові.

Краща наша зброя – Правда!