Илья Кива: осужденному за расхищение Головачу вернули украденные активы за счет госбюджета

Украинская власть содействует компенсации незаконных активов осужденным бывшим топ-чиновникам за счет государственного бюджета.

Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"Мало кто сегодня уже вспомнит громкую люстрацию и многомиллионные аресты имущества прошлых топ-чиновников. Расскажу вам об одном из удивительных фактов, который мне на днях стал известен. Бывший заместитель главы налоговой службы Андрей Головач, который был осужден (что уже редкость после просто громких заявлений правоохранителей) за расхищение страны в особо крупных размерах, признал себя виновным в организации работы ОПГ приближенной к власти, и сегодня он уже не просто на свободе, но и вернул все арестованное имущество – а оно было оценено на момент ареста в почти $0,5 млрд. Эти деньги ему вернули из бюджета страны", – сообщил он.

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Кива подчеркнул, что данное событие не стало резонансным, но Головач пышно отмечает свою "победу".

"Все прошло так тихо и незаметно, ведь деньги любят тишину. Но уже сегодня Андрей Головач, который является также одним из собственников ТРЦ в центре Киева "Арена Интертеймент", устраивает пафосные вечеринки в одном из своих заведений этого ТРЦ. Это не покажут в новостях, ведь это не удобно власти!" – отметил нардеп.

Оппозиционер также добавил: "Кстати, сегодня как раз очередное увеселительное шоу за, наверное, государственные деньги в одном из самых дорогих байкерских клубов – в "Арене"! А делами в этом заведении заведует сын уже небезызвестного вам Андрея Головача. Это история о том, как закон не один для всех, и об избирательности власти к наказанию потенциальных преступников", – подытожил Кива.

Как известно, Головач был задержан Военной прокуратурой совместно с СБУ в августе 2016 по подозрению в незаконном возмещении НДС предприятиям с признаками фиктивности, находившихся под контролем преступной группы Януковича, Азарова, Клименко на сумму 3 млрд 166 млн 90 тыс грн. Согласно СМИ, этим делом занималась лично Генпрокурор Юрий Луценко. По информации ОГП, Головач и его семья владели 5 люксовыми автомобилями и мотоциклами, многочисленными домами под Киевом в закрытом коттеджном городке, ресторанами и элитными бутиками в Киеве.