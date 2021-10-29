Игорь Терехов: Харьков такой город: мы наметили – мы это реализуем

В ближайшее воскресенье, 31 октября, Харьков изберет нового главу города. Судя по последним социсследованиям, наивысшие шансы занять кресло харьковского градоначальника имеет нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов: за него, по данным социологов, готовы проголосовать более половины определившихся с выбором харьковчан. При этом ближайшего конкурента, Михаила Добкина, Терехов опережает более чем вдвое.

В преддверии выборов в первой столице Украины развернулась жестокая борьба за симпатии избирателей. И некоторые из кандидатов в этой борьбе применяют запрещенное оружие. О лавине черного пиара, попытках реанимировать идею "ХНР", а также о том, как сохранить Харьков украинским и превратить его в город европейского уровня в наилучшем понимании этого слова, OBOZREVATEL расспросил у лидера предвыборной гонки Игоря Терехова.

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– Какая обстановка в городе накануне дня голосования?

– Более-менее спокойная. Не могу сказать, что есть зона большой турбулентности – да, она ощущается, ощущается напряжение, связанное с выборами, но сказать, что есть какие-то уж очень серьезные вызовы и турбулентность – такого нет.

– А как насчет сообщений сети "Опора" о том, что против вас запустили кампанию черного пиара?

– Эта кампания шла и идет, к сожалению. Используются очень грязные технологии. Когда я шел на выборы, меня предупреждали о том, что будет использовано все – и грязь, и неправду, говорили: "Ты о себе столько нового узнаешь". Если честно, я действительно узнал о себе много нового. И за время кампании у меня добавился не один седой волос.

На самом деле, то, что сегодня сыпется с Телеграм-каналов, из Ютюба, те листовки, что выпускаются, то, что в некоторых газетах пишут… Мне было бы стыдно на месте людей, которые это делают. За всю предвыборную кампанию я не обмолвился ни единым словом в отношении любого из моих оппонентов. Потому что считаю такие методы борьбы – ниже своего достоинства. Выборы – они ведь пройдут. А как с этим жить дальше?

Для кого-то хамство – стиль жизни, грязь – обыденность. Но ведь этим людям и после выборов придется смотреться в зеркало. И желательно – видеть в отражении человека. И чтобы люди в них людей видели. Но желание победить любой ценой заставляет некоторых об этом забывать.

При этом, как по мне, использование грязных технологий еще никого к победе не приводило. Умные люди разберутся. А в Харькове живут очень умные люди. Харьковчане всегда делают правильный выбор. Сделают они его и 31 октября.

- Какие именно слухи распускают ваши оппоненты? Что нового вы о себе узнали?

- Эти люди затронули то, что настоящий мужчина никогда в жизни не позволил бы себе затрагивать.

Во-первых, затронута личная жизнь. Затронуты дети. Эти грязные вымыслы читают мои близкие – и это безусловно отражается на их здоровье. Мама моя этот бред читает. А она – пожилой человек, тяжело это все воспринимает. Они даже маму мою в это окунули… Но бог им судья. И харьковчане им судьи.

Обо мне распускают всякие небылицы. То они басни о фальсификации электронной подписи Геннадия Адольфовича тиражируют. Но ведь есть компетентные органы! Хотите проверить? Проверьте! Зачем же вы муссируете эту тему? Она же не заходит для харьковчан!

То они кино снимают. Придумывают, на каких машинах я езжу, где обитаю. При этом весь Харьков знает, какая у меня машина и где я живу. Кстати, там ведь противоречие на противоречии. То они один якобы мой адрес называют, то другой. А по поводу автомобилей – пусть они подарят мне то, что приписали. Я – только за.

До смешного уже доходит. На днях мне прислали листовку, которую сейчас в Харькове раздают. На ней я изображен с лидерами "Слуги народа" - с партийной символикой, все, как положено. Фотографию мою взяли со странички в Фейсбуке. Якобы я от этой политической силы выдвигаюсь.

– Зачем?

– Не знаю. Как по мне, с одной стороны хотят понизить рейтинговые составляющие. С другой – "возбудить", как я понимаю, Офис президента, "слуг народа", чтобы они сделали какие-то заявления. Это технология. Понятно ведь, кто это делает.

– Кто? Назовите.

– Я не могу назвать. Мы ведь еще в выборном процессе находимся. Да и зачем? Все все понимают. Все знают цену этому человеку. Так что всему свое время.

Да и вообще – это ведь дело правоохранительных органов - разбираться. Все – на поверхности. Я в полицию обращался. Считаю, это их обязанность – установить заказчика, исполнителей. Теперь дело за правоохранителями.

– А в суд по поводу клеветы планируете обращаться?

– Посмотрим. Сейчас я могу только сказать, что атаки на близких могут совершать только люди, у которых нет души. А это очень плохо. Таким людям ни в коем случае нельзя находиться у власти. Потому что из мирного толерантного Харькова мы можем получить сегодняшний Донецк и Луганск.

– Есть ли у вас информация, во сколько вашим оппонентам обходится эта кампания против вас?

– Очень дорого обходится. Мне разные суммы называли. Если вы возьмете – и сложите все, что они ставят в соцсетях на таргетинг – удивитесь. Как мне рассказывали, один из оппонентов потратил на это порядка 800 тысяч долларов. Хотелось бы у него спросить: а не лучше ли было передать эту сумму городу как спонсорскую помощь? На борьбу с коронавирусом. На дороги. Ведь это бы куда лучше показало, какой ты крутой. Серьезно – зачем тратить такие деньжищи в никуда? Помогите лучше городу, который вы, по вашим словам, так любите.

Но это агония. Пускай.

– Вы упомянули о том, что Харьков раскачивают. Неужели действительно спустя 7 лет может возродиться та давняя страшная идея создания "Новороссии" или "ХНР"? Неужели Харьков до сих пор не избежал окончательно опасности повторить судьбу Донецка?

– Мы должны понимать, что никто никуда не делся. И мы понимаем сегодня, что попытки расшатать ситуацию были, есть и будут. Харьков находится в 40 км от границы с РФ. Мы – недалеко от зоны ООС. И безусловно – это стратегический регион. Взоры многих прикованы к Харькову.

Попытки были, есть и будут. И очень важно, чтобы мэрия держала баланс. Мы должны абстрагироваться о политики. Делать так, чтобы харьковчане доверяли нам. Сбалансировать систему, чтобы не допустить расшатываний.

– Количество таких попыток растет?

– В преддверии выборов – конечно! Это же всегда так было. И мы проходим это не впервые, на самом деле.

– Что делают городские власти, чтобы сохранить Харьков мирным?

– Харьков будет мирным городом. Ведь мир нам дался тяжело. Очень тяжело.

Я помню ситуацию, когда захватывали мэрию в 2014-м. Геннадий Адольфович со своей охраной, я – со своей – держали разъяренную толпу. Нам кричали: уходите! Мы вас не тронем! Мы объявим "ХНР" - и уйдем!.. И не было ни одного полицейского в то время.

И мы дрались. Были реальные драки. Но мы не пустили их тогда. Уже потом мы позвали депутатов. Это вокресенье было, вечер. И сообща выдерживали столкновения…

Очень через многое пришлось пройти. События на Рымарской. На Площади свободы. Снос памятника Ленину, который еще больше катализировал и без того напряженную обстановку. Захват ОГА… Но нам удалось сохранить город мирным. Не допустить большой крови в городе. Не дать Харькову стать Донецком или Луганском…

И знаете, я сделаю все, чтобы Харьков был мирным украинским стабильным городом. Чтобы Харьков развивался.

Нам удалось сегодня сделать так, чтобы в приграничный город приходили инвестиции. Это стоило большого труда. Но мы это сделали.

Мы реализуем проекты, равных которым нет в Украине. Работаем с Мировым банком. Сейчас начинаем строительство метрополитена. Обновляем подвижной состав – весь, начиная от автобусов, которые мы не просто закупаем, а будем собирать в городе на базе одного из наших коммунальных предприятий.

У нас совершенно другая, особая стратегия развития города. И для нас очень важно, чтобы Харьков был оазисом счастья.

– Можно ли поставить Харьков в пример другим городам Украины и чем именно?

– Харьков – уникальный город. Он выгодно отличается сегодня от других городов Украины по всем параметрам. Это самый комфортный для жизни город, он относительно недорогой для жизни по сравнению с Киевом. Это чистый, ухоженный город. И я, и все харьковчане гордимся им, очень любим и развиваем его.

Отличительная черта Харькова – чистота на улицах, комфорт в быту. Как сказал мне недавно один молодой харьковчанин: "Знаете, я иду по своему двору, и такое впечатление, будто я иду по Берлину". Это дорогого стоит.

Я очень хочу, чтобы харьковчане, выходя из дому, чувствовали, что они живут в самом уютном, комфортном, ухоженном городе.

Чтобы выходили из подъезда – и видели чистые дворы, красивые детские площадки, зоны для отдыха людей любых возрастов.

Чтобы харьковчане садились в новый транспорт, который сегодня уже появился в городе. Весь транспорт в городе Харьков будет обновлен, весь транспорт - абсолютно нового поколения. Это низкопольный транспорт, экологический. Для нас это очень важно.

Очень важно, чтобы в городе Харькове царило хорошее настроение. Я сегодня все для этого делаю.

– Давайте вернемся к выборам. Согласно соцопросам, вы сейчас являетесь лидером электоральных предпочтений харьковчан…

– Если честно, я опросами не очень интересуюсь. Считаю, что 31 октября мы увидим реальный выбор жителей Харькова. И вы увидите. И я.

– Тем не менее, как для себя объясняете высокий уровень поддержки со стороны жителей города?

– Я – коренной харьковчанин. Моя душа – это Харьков.

Что такое Харьков? Харьковчане как смотрят? Они очень долго присматриваются. Ты не имеешь права обмануть, ошибиться, ты должен отвечать за свои слова полностью. Жители города верят не обещаниям, а реализованным проектам. Они чувствуют, что человек думает о городе. Не только думает, но и заботится о нем, каждый день делает его лучше и лучше. Мы, харьковчане, хотим, чтобы город Харьков развивался. Этот харьковский дух – самое главное. Ни на секунду не остановиться в развитии, дать такую мощную динамику развития города, энергетику, которая тащит за собой город, стать локомотивом перемен в городе и каждый день целенаправленно добиваться поставленных задач. Это самое главное.

– Если социология близка к реальным настроениям избирателей – готовы ли вы к победе?

– Готов. Однозначно хочу сказать – готов и очень хочу, чтобы выборы состоялись в один тур. Потому что, как я понимаю, сегодня город Харьков определился со своим выбором, сделает правильный выбор и, что самое главное, – не разочаруется в нем. Просто не хочется, чтобы это еще на 3 недели отложилось, потому что нам некогда все время заниматься выборами.

Нам нужно работать, чтобы в городе было комфортно, чтобы в домах было тепло, чтобы была горячая вода, ухоженные улицы. Нам нужно развивать систему транспорта, планировать бюджет следующего года. Нам нужно принять очень много программных решений. И самое главное – выполнить их все.

У нас очень много планов, и откладывать их реализацию еще на 3 недели не хотелось бы.

– Не ожидаете ли каких-то провокаций в день выборов? И чем планируете заниматься уже с 1 ноября – в случае победы?

– На самом деле я уверен, что город Харьков пройдет этот этап выборов спокойно, толерантно, продумано. Харьковчане сделают правильный выбор, и буквально начиная с 1 ноября, мы должны, засучив рукава, взяться за работу.

У меня, у нашей команды очень много планов, люди об этом знают. Я уже говорил о формировании бюджета и развитии "Харьковских тепловых сетей". Могу добавить, что мы запустили сегодня тепло в домах харьковчан, практически на 100 процентов в городе есть тепло. И мы развернули в самые сжатые сроки систему отопления. Нам нужно ее модернизировать.

Я горжусь тем, что Харьков – единственный в Украине город, в котором построен, реализован проект полного цикла мусоропереработки.

Мы сегодня сделали уникальный проект, равных которому нет вообще. Мы рекультивировали полностью старую свалку, старый полигон. Мы пробурили 35 скважин и добываем полигонный газ, 24 скважины уже работают в полном объеме. Из этого полигонного газа мы тут же производим электроэнергию, продаем в сеть и используем для собственных нужд. Ни много, ни мало – это 15 млн кВт в год. Такого нигде нет.

Более того, на зиму этот наш полигон превратится в лыжные трассы. Вдумайтесь – такой проект никто никогда не реализовывал в Украине.

– Интересно.

– Это очень серьезный проект, над которым мы работали не один год. Я изучал опыт других стран, ездил на многие полигоны мира, Европы. Та технология, которую мы реализовали в городе Харькове, определялась очень трудно. Каждый город имеет свою морфологию мусора. Харьков производит 320 тысяч тонн мусора в год, и это все нужно переработать, соблюсти все экологические требования, правила и нормативы. Мало того, сегодня на мусоре Харьков зарабатывает. Пусть кто-то из других городов приедет, посмотрит, мы с удовольствием поделимся нашим опытом.

Я сегодня сказал, что очень хочу организовывать экскурсии туда нашим школьникам, чтобы они видели, насколько экологически правильный проект мы реализовали в Харькове. Но они будут кататься на лыжах на этих трассах зимой однозначно. Мало того, у меня есть в планах там сделать еще одну всесезонную лыжную трассу. Это очень здорово, так сделано в Дании, мы не изобретаем велосипед. Просто лучшие практики должны быть сделаны в городе Харькове. Я очень хочу, чтобы все лучшее было в Харькове – транспорт, экологические программы, уровень жизни. Для меня это основная цель и задача.

– Отношения с центральной властью. Каковы они сейчас у Харькова?

– Я не отделяю себя от города Харькова. У нас ровные отношения с центральными органами власти, рабочие. На самом деле самый главный критерий всего – это работа. Мы реализуем проекты, очень много проектов, которые сегодня мы хотим реализовать с центральными органами власти, в том числе, в рамках программы "Большое строительство. И мы является одним из лучших городов по показателям реализации этих проектов.

Харьков такой город: мы наметили – мы это реализуем.

В рамках "Большого строительства" мы сейчас работаем над Ледовой ареной – этот проект мы будем реализовывать вместе с центральными органами власти, вместе с Офисом президента.

Он востребован, он нужен сегодня харьковчанам. Мы уже заручились поддержкой в строительстве Ледовой арены. И я заинтересован, чтобы она появилась в городе как можно скорее.

Если мы делаем "Зеленый каркас" города Харькова, конечно, я буду пытаться, чтобы было совместное финансирование и города Харькова, как органа местного самоуправления и мэрии, и конечно, я хочу, чтобы центральные органы власти тоже финансировали, выделяли субвенции для этого масштабного проекта Харькова.

Много таких проектов. Мы сейчас достраиваем океанариум, мы открыли уникальный зоопарк, один из лучших в Европе. Таких нет нигде. Пожалуйста, приглашаем к нам в гости, пусть киевляне приедут, сравнят, что мы сделали. Не в обиду, конечно, Киеву. Но у нас шикарный зоопарк. И посмотрят, как нужно такие инфраструктурные проекты реализовывать.

– То есть, конфликты между Харьковом и Банковой, которые были при пятом президенте – уже в прошлом?

– Да, раньше конфликты действительно были. И раздувались они, к сожалению, харьковчанами, представителями города Харькова, которые работали на тот момент в Киеве. Я не хочу давать оценку этому. Сегодня ровные отношения, нет зоны турбулентности, нет конфликтности. Ровные рабочие отношения, это очень важно.

На самом деле у каждого города (это не касается только Харькова), особенно крупного, такого мегаполиса, как Харьков или Киев, не должно быть конфронтации с официальной властью, киевской вертикалью. Конфронтация никогда не пойдет на пользу. Вместе – да, мы очень много можем сделать. Можно иметь разные политические взгляды, это нормально, это понятно. Но ради города, ради его управления и развития, я вам хочу сказать, что буду контактировать со всеми.

Тут нет никакой политики. Всегда говорю: "Не надо в мэрию привносить политику". Как только в мэрию привносят политику, так заканчивается вся хозяйственная деятельность и начинается ухудшение темпов развития города. Поэтому моя основная задача – ровно, толерантно поддерживать отношения со всеми. Я хозяйственник, я не хочу влезать вообще в политику. И Харьков не будет поддерживать мэра-политика, поэтому и покойный Геннадий Адольфович тоже всегда говорил – давайте без политики. В стенах мэрии политики никакой. И мы продолжаем придерживаться такой позиции и сегодня.

– А в горсовете Харькова какая обстановка сейчас? Где проходят линии конфликтов, а с кем есть понимание?

– Рабочая обстановка абсолютно. Не было такого решения, которое мы бы вынесли на сессию – и его бы не приняли, провалили. Мы все решения принимаем конструктивным большинством. Представлены разные фракции – наша фракция Блок Кернеса – Успешный Харьков, вторая по численности – фракция ОПЗЖ, Слуги народа, Шарий, Европейская Солидарность.

Находим компромиссные решения. В одних вопросах какие-то фракции нас поддерживают, в других- не поддерживают.

Но нас самом деле все решения направлены на развитие города Харькова. Мы не приняли ни одного политического решения, мы категорически против этого в стенах сессионного зала Харьковского городского совета. И сегодня идет нормальная работа, работа в комиссиях, работа депутатского корпуса, в целом исполнительного комитета. Для нас это важно. Нету зоны конфликта, нет этих красных линий, после которых начинаются волны, конфликтность. Поэтому я благодарен за это депутатскому корпусу, понимаю, что не все гладко складывается внутри партийных систем, но на самом деле мы находим точки соприкосновения.

Я могу как угодно относиться к определенным политическим силам и их представителям. Но они в горсовете потому, что их выбрали харьковчане. И я обязан уважать выбор жителей города.

– Будет ли в Харькове локдаун? Если да, то какие термины рассматриваются?

– Я думаю, что какого-то жесткого локдауна в Харькове не будет: как транспорт ходил – так и будет ходить, как метро ходило – так и будет ходить, как предприятия работали – моя четкая позиция – так они и должны работать.Точно так же, как школы и детские садики.

Уверен, город Харьков, соблюдая все меры, которые нужны – будем ходить в масках, соблюдать социальную дистанцию – пройдет без жесткого локдауна.

Да, мы сегодня находимся на пике заболеваемости, и врачи говорят о том, что сейчас пойдет сезонное понижение заболеваемости коронавирусом.

Я очень благодарен нашим медикам, потому что они работают очень напряженно. Мы на сессии приняли решение о муниципальной надбавке для харьковских медиков, которые борются с коронавирусом. Они работают буквально сутками. Я очень многих из них знаю. Мы будем финансово поддерживать их, параллельно НСЗУ, которая централизованно выделяет деньги. Это наша инициатива, депутатского корпуса, и она поддержана.

То, что сегодня просят от нас медики, мы все делаем. Каждый день, каждую неделю выделяем средства для системы здравоохранения. Нужны кислородные концентраторы – пожалуйста, мы покупаем их. Антибиотики, тест-системы, средства защиты, кислородные трассы и так далее. Нужны новые койко-места – мы выделяем и организовываем их. Абсолютно все сегодня день в день финансируется.

Мы продвигаем кампанию вакцинирования и открываем все новые пункты вакцинации в городе — чтобы люди могли это сделать без стояния в очереди.

Еще одна сопутствующая проблема: транспортная. Ведь карантинные ограничения даже в "оранжевой" зоне ограничивают количество пассажиров. Потому в разных городах мы видели просто катастрофические толпы на остановках. А Харьков заблаговременно закупил 200 новых автобусов, которые уже вышли на маршруты.

Мы первыми из городов страны начали отопительный сезон, чтобы защищать иммунитет людей. Это все наша ежедневная работа — которую мы делаем в такой период испытаний.

Некоторые политики выбирают другой путь: паники, спекуляции, нагнетания обстановки. Хочется их спросить: а толк от этого какой? Может, вы лучше чем-то конкретным поможете?

Я горжусь тем, что у нас и волонтеры, и бизнес, и городская власть работают вместе над тем, чтобы помогать медикам. И сами врачи - семейные, медики других специальностей - подключаются к борьбе с коронавирусом.Только сообща мы сможем побороть эпидемию и ее последствия.

Ведь коронавирус – это не просто болезнь. Ковид колоссально бьет по экономике. Вирус каждому украинцу залез в карман, на самом деле.

После введения жесткого локдауна мы потратили 52 миллиона гривен только на компенсацию предпринимателям, пострадавшим от локдауна. По 8 тысяч дало государство, по 2 – доплатили мы. В Харькове ведь ни много ни мало – 26 тысяч предпринимателей. Которым в тех сложных условиях надо было как-то кормить свои семьи. И мы выделили для них 52 миллиона.

– Могу ошибаться, но такое делали далеко не в каждом городе Украины…

– Харков – единственный такой, как я понимаю. Мы ведь – город предпринимателей. Пострадали все. И мы поддерживали их как могли. Уменьшили арендные ставки для рынков с нового года. Убрали арендную плату за коммунальную собственность на период локдауна.

Мы очень много, на самом деле, сделали. И поддерживаем сегодня предпринимателей от и до.

Сегодня я поставил вопрос по поводу абсолютной прозрачности, открытости мэрии. Чтобы все тендерные процедуры были на виду. Никаких взяток и откатов. Я хочу, чтобы все было прозрачно. В том числе, выделение земли, все разрешения для предпринимателей. Открытый офис.

И знаете – я вижу отклик. Мы с предпринимателями собрались - и сегодня реализуем уникальный проект "Карточка харьковчанина". Такого никто никогда не делал. И я не знаю, сделает ли.

– В чем же его уникальность?

– Каждому горожанину выдается карточка, которая позволяет сэкономить до тысячи гривен в месяц. На чем экономия? Практически на всем. Куда бы ты не пошел – везде получишь скидку. Родился ребенок? Скидка на пеленки, памперсы, молочную кухню. Пришел в аптеку? Скидка 5% на все медикаменты. Заправляешь машину? Минус две гривны на литре топлива на заправках-партнерах. Кабельное телевидение – скидка. Кинотеатр – скидка. Зоопарк – один из лучших зоопарков Европы – вход для харьковчан бесплатный. Супермаркет – скидка на все продукты, а товары из социальной группы – по социальным ценам.

Мы много сделали, на самом деле. И уж точно не собираемся останавливаться на достигнутом.

– А если о проблемах говорить – что харьковчан больше всего сегодня беспокоит? И как планируете решать эти проблемы?

– Людей больше всего беспокоят два момента. О первом я уже сказал – это коронавирус. И я уверен, что мы этот вызов преодолеем и пройдем все вместе. Мы все для этого делаем как городская власть.

И второй момент – это, конечно же, тепло и тарифы. В отличие о других городов, Харьков фактически подал тепло во все дома, у нас сегодня очень надежная, очень системная работа "Харьковских тепловых сетей". Я поменял в свое время менеджера – директора "Харьковских тепловых сетей", и не жалею об этом. Да и харьковчане тоже, хотя тогда многие меня за это решение критиковали.

Но сегодня к зиме мы готовы так, как никогда. В порядке подготовки к отопительному сезону мы проложили – вдумайтесь! - 102 км магистральных трубопроводов. Если мы возьмем и сложим вместе предыдущие 5 лет - никогда город Харьков таких реконструкций не знал. Каждая котельная переоборудована, котлы имеют совершенно другое КПД сегодня, мы поставили дополнительные siemens-овские энергосберегающие насосы, которые экономят электроэнергию до 40 процентов. Мы впервые сегодня не покупаем электроэнергию, мы на ТЭЦ-3 начали генерацию электроэнергии и обеспечиваем ХТС полностью собственной электроэнергией.

Мы так хорошо подготовлены, потому что знали, что будет повышение цены на газ. Да, я не понимал, насколько повысится цена на газ. Но "Харьковские тепловые сети" сегодня готовы к отопительному сезону, как никогда. Тарифы. Абсолютно четко вам и всем харьковчанам хочу сказать, что Харьков пройдет этот сезон без повышения тарифов. Мы ни на копейку не повысим тариф на тепло, горячую и холодную воду, на услуги канализации, на вывоз мусора и проезд в общественном транспорте. Поэтому тут Харьков может продемонстрировать пример стабильности и уверенности.

– Успешный Харьков – какой он, на ваш взгляд?

– Это наш родной, любимый, комфортный, уютный город. Город, который динамично развивается, город, который ставит перед собой цели и достигает их. Город успешных людей.

– Насколько Харьков близок к этому?

– Мы работаем над этим, мы стремимся к этому, я и моя команда делаем все возможное для того, чтобы город динамично развивался, для того, чтобы он был успешным, и чтобы в нем жили успешные, самодостаточные, хорошие, добрые люди.