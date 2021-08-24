И слезы душат, и радость неимоверная разрывает сердц, – Борис Филатов поздравил с Днем Независимости Украины

Мэр Днепра Борис Филатов поздравил украинцев с Днем Независимости, опубликовав пост в Фейсбуке. Хотя пост является копией записи 2015-го года, сам мер признался: "Лучше этого текста ничего в этот День я так и не написал".

В своем посте мер вспомнил и предательство "братского народа", и погибших за Украину воинов, отметив, что сохранение независимости нашей страны в условиях агрессии со стороны соседа стало настоящим чудом.

"Очень редко бывает так, что хочешь написать что-то душевное, а мысли путаются в голове, а слова никак не ложатся в ряд. Что сказать вам сегодня? Не знаю. Честно. И слезы душат, и радость неимоверная разрывает сердце, рвется наружу… Сегодня мы обрели Родину и потеряли лучших из ее сыновей. Мы узнали чего стоит "братский народ" и заплатили за эту истину неимоверную цену. Мы продолжаем ужасать окружающий мир корыстолюбием власть имущих и, одновременно, удивляем Господа Бога героизмом и терпением наших людей. Мы нарушили все "аналитические" прогнозы, все причинно-следственные связи и даже физику света. Только в Украине желто-голубой может превращаться в красно-черный. Спасибо тебе, моя страна, спасибо каждому из вас, люди. Спасибо за явленное миру Чудо. …З Днем Незалежності, зі Святом тебе, рідна!", – написал Борис Филатов.