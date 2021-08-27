Саммит "Крымской платформы", прошедший в украинской столице в преддверии празднования 30-летия независимости страны, неожиданно запомнился не только протокольными мероприятиями, но и несколькими интервью, которые дала украинским и зарубежным медиа в Киеве одна из гостей форума — президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Эти высказывания руководительницы балтийской страны уже вызвали оживленную реакцию в украинской столице. Кальюлайд отвечают не только пользователи социальных сетей, но и чиновники, которые с ней не согласны, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

Итак, что же вызвало такую раздраженную реакцию? Прежде всего — три тезиса.

Первый из них — Украина, как Грузия и Молдова, не готова к членству в Европейском союзе, и для того чтобы быть готовыми, понадобится не менее 20 лет. Второй — условием для вступления в НАТО является восстановление территориальной целостности страны. И третий — сама Кальюлайд не советует эстонским бизнесменам инвестировать в Украину, так как существующая в стране судебная система просто не позволяет рассчитывать на защиту инвестиций.

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В каждом из этих тезисов нет никакого большого сюрприза. О том, что для готовности начать переговоры о вступлении в ЕС Украине понадобится несколько десятилетий, говорили еще в период подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Тогдашний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер называл срок в 30 лет, поэтому можно сказать, что президент Эстонии просто придерживается его хронологии.

То, что вступление в НАТО вряд ли состоится до восстановления территориальной целостности и такова позиция многих стран — членов альянса — это тоже не новость. Недавно президент США Джозеф Байден говорил ровно противоположное, но Вашингтон всегда поддерживал евроатлантические устремления Украины активнее, чем европейские страны. Вопрос в том, что переубедить своих европейских союзников американцы пока не могут — что ярко выразилось в истории с непредоставлением Украине плана для членства в НАТО еще в период президентства Виктора Ющенко, когда ни о какой оккупации украинских земель и речи не было.

Наконец, о ненадежности и коррумпированности украинской судебной системы не говорит в Украине только ленивый. И почему президент Эстонии должна думать иначе?

ПОЛИТИКА ИГНОРИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ

Однако, собранные воедино, эти тезисы президента Эстонии произвели на украинцев впечатление холодного душа. Как, впрочем, и слова о "геополитическом терпении", которого должны набраться украинцы для восстановления территориальной целостности своей страны.

Вице-премьер по европейской интеграции Ольга Стефанишина уже успела заявить, что заявления Каьюлайд являются "попыткой оправдать неготовность Евросоюза к расширению неготовностью самой Украины к членству" в ЕС. А слова о том, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории, Стефанишина назвала "сигналом Кремлю, что его тактика поддержания конфликтов для сохранения своей сферы влияния работает".

И эта реакция — еще одно доказательство того, что политика игнорирования реальности все еще превалирует над стремлением понять, в какой подлинной геополитической ситуации оказалась Украина после 2014 года. Страна пока далека даже от выполнения норм подписанного семь лет назад соглашения об ассоциации, но политики упрямо обещают избирателям, что скоро "все будет".

То, что тактика создания конфликтов для недопущения европейской интеграции той или иной страны срабатывает, было ясно еще на примере Грузии, граждане которой — в отличие от жителей Украины — десятилетиями были убежденными евроатлантистами. Да и процесс европейской интеграции стран западных Балкан демонстрирует, как непросто может проходить процесс европейской интеграции Украины.

Но политикам приходится подстраиваться под граждан, требующих простых и оптимистичных ответов на сложные вопросы и не желающих набираться никакого "геополитического терпения". И результаты парламентских и президентских выборов 2019 года убедят любого: украинскому избирателю нужно лгать. Лгать прямо в лицо и как можно неправдоподобнее. И тогда все получится — он сам обманываться рад.

Кристи Кальюлайд пошла на определенный риск, когда решила сказать украинцам правду — если не о будущем, то о позициях целого ряда западных стран. Обычно западные политики ограничиваются дипломатическими выражениями, чтобы никого не смущать. А потом оказывается, что помощи от МВФ не будет, на саммит НАТО, посвященный Украине, Украину не пригласят и о сроках европейской перспективы упоминать не собираются.

Но, с другой стороны, президент Эстонии может себе позволить такую откровенность. У нее репутация искреннего друга Украины — а друзья просто обязаны говорить правду. Кроме того, на момент приезда Кальюлайд в украинскую столицу уже было известно, что правящая в Эстонии коалиция не будет выдвигать ее кандидатуру на второй срок при голосовании в эстонском парламенте и шансы Кальюлайд остаться главой государства оказались минимальными. А покидающий должность политик может позволить себе искренний тон.

Другое дело, что откровенность эту в Киеве не очень-то оценили.

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