Разумков заговорил об отмене Харьковских соглашений

Среди депутатов Верховной Рады Украины может набраться необходимое количество голосов (минимум 226), чтобы принять законопроект о прекращении Харьковских соглашений.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "5 канала" в среду, 17 марта. Уточним: речь идет о проекте закона "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" (№0095).

"Я думаю, что он появится [в повестке дня]. Как и любой другой законопроект, он был расписан, сейчас будет находиться в комитете, который обработает, и после этого у него есть шансы попасть в зал Верховной Рады", – сказал парламентарий.

По его словам, документ может быть "абсолютно спокойно" рассмотрен в стенах ВР, а на данном этапе "есть большая вероятность", что необходимое количество голосов будет набрано.

Народный избранник добавил, что поддерживает возможность принятия законопроекта. После оккупации Россией украинского Крыма "странно, когда такой документ [Харьковские соглашения] сохраняется в качестве законодательного акта в правовом поле Украины", подчеркнул Разумков.

Напомним, народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект №0095 о прекращении действия Харьковских соглашений касательно пребывания в Украине российского Черноморского флота. Соглашения были ратифицированы 27 апреля 2010 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СНБО 11 марта провел заседание, на котором СБУ поручили проверить тех, кто голосовал за ратификацию Харьковских соглашений (полный список – здесь).

На следующий день, 12 марта, спецслужба начала расследование по статье "Государственная измена". В рамках уголовного производства будут проверены обстоятельства подготовки и подписания соглашения, соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.