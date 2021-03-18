Разумков заговорил об отмене Харьковских соглашений
Среди депутатов Верховной Рады Украины может набраться необходимое количество голосов (минимум 226), чтобы принять законопроект о прекращении Харьковских соглашений.
Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "5 канала" в среду, 17 марта. Уточним: речь идет о проекте закона "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" (№0095).
"Я думаю, что он появится [в повестке дня]. Как и любой другой законопроект, он был расписан, сейчас будет находиться в комитете, который обработает, и после этого у него есть шансы попасть в зал Верховной Рады", – сказал парламентарий.
По его словам, документ может быть "абсолютно спокойно" рассмотрен в стенах ВР, а на данном этапе "есть большая вероятность", что необходимое количество голосов будет набрано.
Народный избранник добавил, что поддерживает возможность принятия законопроекта. После оккупации Россией украинского Крыма "странно, когда такой документ [Харьковские соглашения] сохраняется в качестве законодательного акта в правовом поле Украины", подчеркнул Разумков.
Напомним, народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде законопроект №0095 о прекращении действия Харьковских соглашений касательно пребывания в Украине российского Черноморского флота. Соглашения были ратифицированы 27 апреля 2010 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СНБО 11 марта провел заседание, на котором СБУ поручили проверить тех, кто голосовал за ратификацию Харьковских соглашений (полный список – здесь).
На следующий день, 12 марта, спецслужба начала расследование по статье "Государственная измена". В рамках уголовного производства будут проверены обстоятельства подготовки и подписания соглашения, соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.
Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов пояснил, что депутатов, проголосовавших за Харьковские соглашения, могут привлечь к ответственности, если будет установлено, что они получили какую-либо материальную выгоду за свой голос.
16 марта СБУ провела обыски в административных зданиях органов власти, которые привлекались к подготовке и ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.