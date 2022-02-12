Гройсман призвал Порошенко и Зеленского перестать воевать друг с другом – ради страны и украинцев

Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман призвал пятого и шестого президентов Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского перестать воевать друг с другом – ради Украины, украинских воинов и простых украинцев. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По словам Гройсмана, сегодня – на фоне внешних и внутренних вызовов – украинцы сплотились, армия сплотилась, международные партнеры Украины сплотились!

"Конфликтность между политиками - внутри парламента, правительства – наша главная проблема. И я хочу сделать личное обращение к господину Порошенко и господину Зеленскому. Я обращаюсь к господину Порошенко: перестаньте атаковать президента Зеленского и власть. Я хочу обратиться к президенту Зеленскому: перестаньте преследовать оппозицию, успокойтесь с войной на самоуничтожение "всех против всех". Сделайте это ради воинов, ради граждан, требующих сплоченности и скоординированных действий. Это рецепт, который позволит запустить спираль силы. Сплоченность власти, сильный экономический план стабилизации и план финансирования войска – три элемента, которые являются планом спасения страны", – сказал Владимир Гройсман.