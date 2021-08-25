Гройсман о заявлении президента Эстонии: Присоединение Украины к ЕС - это вопрос не времени, а готовности страны жить по критериям ЕС

Присоединение Украины к Европейскому Союзу - это вопрос не определенного количества лет, а достойного выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, а также готовности самой Украины к имплементации европейских стандартов государственного управления и уровня жизни граждан.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман, комментируя заявление Президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине нужно 20 лет кропотливой работы, чтобы присоединиться к Объединенной Европе.

По словам Владимира Гройсмана, подобные заявления воспринимаются несколько некорректно и неприятно, и наверняка лидер Эстонии прокомментирует, что имела в виду. Вместе с тем, очевидно, что действующая украинская власть за два последних года, имея все рычаги влияния и возможности для стремительного развития, не сделала ничего.

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"Вопрос не имеет исчисляться годами. Надо определять, когда Украина будет готова по стандартам объединиться с ЕС, - сказал Владимир Гройсман. - В 2019 году люди дали "слугам народа" большинство. И сейчас у меня вопрос - почему за два года они не выполнили все, что имели, с точки года принятия законов или иных решений, которые полностью выполняют Соглашение об ассоциации? Власть и правительство понимают важность вхождения в ЕС? "

Как отметил политик, тотальная непрофессионализм правительства сегодня тормозит все процессы - в том числе выполнение обязательств перед партнерами - и с ЕС, и с крупными международными организациями типа Международного валютного фонда. Все, что можно сделать за один бюджетный год растягивается на значительно более долгий период. Ни одно министерство не имеет четкой стратегии работы - "на все рычаги и на все педали нажимают одновременно".

"Но так не будет всегда. Стремление украинский другие. Мы - часть Европы. Мы должны занять свое место в лиге ведущих демократических стран мира ", - отметил Владимир Гройсман.

По его убеждению, единственным фундаментальным критерием развития и успешного будущего Украины является тренд на возвращение украинский домой и обеспечения им здесь достойных условий для самореализации.

"Хочется, чтобы люди перестали выезжать из Украины, а начали возвращаться. Это мечта. И когда это произойдет, это будет означать одно: если люди остаются - им здесь хорошо. Когда возвращаются - им здесь лучше, чем в других странах. Важно, чтобы в пределах 5-7 лет украинцы начали возвращаться ", - сказал политик.

При этом он выразил уверенность, что достижения такой мечты зависит по существу от каждого - ведь каждый на своем месте должен быть не наблюдателем развития государства, а активным участником всех процессов.

"Только в Украине украинец может быть успешным. Это фундаментальность ценность, которую мы должны уважать и защищать. Мы великая страна, нам нужно здесь строить нашу жизнь ", - отметил Владимир Гройсман.