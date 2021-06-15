Гройсман Байдену: мы боремся не только за Украину, а за будущее всех демократий

Лидер политической партии "Украинская Cтратегия Гройсмана" Владимир Гройсман обратился к президенту США Джо Байдену с предложениями вопросов, которые важно поставить и обсудить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча запланирована на 16 июня, и вопрос ситуации в Украине – является одним из ключевых пунктов переговоров.

Соответствующее обращение политик опубликовал в своем Facebook. Он поддержал те тезисы, которые Байден намерен обсудить с Путиным, однако предложил обратить внимание и на то, что хотели бы сказать граждане нашей страны (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я видел Ваши комментарии о том, что Вы хотите сказать Путину. Я согласен и поддерживаю их, и я рад наблюдать за возвращением Соединенных Штатов на международную арену как настоящего лидера демократии. Но попутно я бы также хотел привлечь Ваше внимание к тому, что украинцы хотели бы сказать Путину!" – подчеркнул Гройсман в видеообращении.

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По его словам, Украина предана ценностям лиги развитых демократических стран и вносит свой вклад в процесс достижения мира и безопасности во всем мире. Именно поэтому, наша страна имеет право требовать от России уважения к своей территориальной целостности, включая Крым. И здесь не может быть никаких компромиссов.

"Мы требуем мира и безопасности во всем регионе. Россия должна уважать территориальную целостность и суверенитет не только Украины, но и Беларуси, Грузии, Молдовы и всех других стран нашего региона", – отметил Гройсман.

"Мы также хотим, чтобы Путин знал: Украине важна глобальная безопасность. Мы осознаем, что он подрывает не только безопасность и стабильность Украины, но и всего мира, и наша борьба – не только за нашу территориальную целостность, но и за существование лиги демократических стран", – добавил политик.

Как отметил Гройсман, нельзя допустить, чтобы Украина стала опасным прецедентом, что тиранам во всем мире можно совершенно безнаказанно отбирать земли у других народов.

"Россия, и не только политический режим, но и целый народ может остаться в памяти последующих поколений наших стран или как добрый сосед и один из локомотивов прогресса, или как тот, который спровоцировал "темные времена" человечества", – отметил Гройсман.