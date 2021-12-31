Переход от конфликта к воссоединению требует создания соответствующих условий, как на региональном, так и на общенациональном уровне. Нужно вести открытый диалог с обществом. Нам никто не будет чинить нашу страну, кроме нас самих.

Не только Донбасс должен изменяться в сторону "большой Украины", но и она должна изменяться в соответствии с этим движением. Донбасс должен восприниматься не столько как проблема, сколько как возможность перезагрузки процессов общественной жизни страны на основе принципов внутреннего разнообразия и диалогичности. Нужно осознанно убирать повестку конфликтности из общественной жизни. Для восстановления атмосферы взаимности и доверия необходимо сделать первые практические шаги, которые покажут, что политика миротворчества – это не очередные слова и пустые заявления, за которыми скрывается прежняя политика разделения. Такими шагами могут стать запрет на риторику войны и стигматизации Донбасса, приостановка действия наиболее резонансных законов на территории всего Донбасса – как подконтрольной, так и неподконтрольной. Возможно, следует подумать о том, чтобы в качестве форс-мажорной меры правом на такую приостановку можно наделить органы местного самоуправления – это увеличит их роль в процессе миротворчества, будет способствовать развитию местного самоуправления как института власти в целом. Таким шагом может стать создание гуманитарной "зеленой линии", по которой жители могли бы пересекать в упрощённом порядке линию разграничения по неотложным случаям – смерти родственников, необходимостью неотложной операции и т.п.

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Для работы такой линии может быть создана специальная транспортная группа, а также комиссия, к которой могут обращаться граждане по соответствующим случаям. Комиссия должна работать с опорой на органы местного самоуправления в открытом публичном режиме и состоять из представителей местного самоуправления. Такими мерами, возможно создать предпосылки для создания новой общественной атмосферы в регионе, где вооруженный конфликт разрушил общественное пространство. Подобные меры могут стать лишь знаками поворота практической политики и будут эффективны лишь при наличии политической воли со стороны действующей власти.

Нам необходимо двигаться в направлении развития гражданского диалога, как одного из инструментов формирования повестки мирного разрешения конфликта в Донбассе. В сложившихся условиях необходимо вести речь уже не о реинтеграции, а о воссоединении Донбасса и Украины в целом. С этой целью необходимо развивать наряду с другими формами коммуникации инновационный инструмент – народную дипломатию, которая наполнит процесс урегулирования новыми смыслами и сделает его более многомерным. Активным участником народной дипломатии должны стать выходцы из Донбасса, вне зависимости от своих взглядов, заинтересованные в возрождении нашей малой родины.