Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят дело против Медведчука по госизмене

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Гости 'Свободы слова Савика Шустера' обсудят дело против Медведчука по госизмене

В пятницу, 14 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят дело против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.

Эксклюзивно в студии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментирует детали расследования. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на следующие вопросы:

  • Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?

  • Российская агентура в Украине: много ли их?

  • Санкции СНБО: кто следующий?

Гости студии:

  • Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;

  • Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

  • Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";

  • Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

  • Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

  • Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

  • Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина";

  • Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);

  • Надежда Савченко, народный депутат Украины VIII созыва (2014-2019).

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