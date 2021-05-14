Гости "Свободы слова Савика Шустера" обсудят дело против Медведчука по госизмене
В пятницу, 14 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят дело против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.
Эксклюзивно в студии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментирует детали расследования. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на следующие вопросы:
Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?
Российская агентура в Украине: много ли их?
Санкции СНБО: кто следующий?
Гости студии:
Ирина Венедиктова, Генеральный прокурор Украины;
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина";
Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);
Надежда Савченко, народный депутат Украины VIII созыва (2014-2019).