Гости 'Свободы слова Савика Шустера' обсудят дело против Медведчука по госизмене

В пятницу, 14 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят дело против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене.

Эксклюзивно в студии генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментирует детали расследования. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на следующие вопросы:

Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?

Российская агентура в Украине: много ли их?

Санкции СНБО: кто следующий?

Гости студии: