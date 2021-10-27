Гордона не пустили в Грузию: он планировал встретиться с Саакашвили
Украинского журналиста Дмитрия Гордона выдворяют из Грузии. Он прилетел в эту страну, чтобы встретиться с задержанным экс-президентом Михеилом Саакашвили.
Об этом Гордон сообщил в своем Instagram, а также подтвердил в эфире телеканала "Украина 24". По словам журналиста, он прилетел в Тбилисси, преследуя две цели: для посещения Саакашвили в тюрьме города Рустави, о чем договаривались украинский и грузинский МИД, и второе – для встречи в рамках выездного заседания академии Дмитрия Гордона.
"Больше часа нас продержали на паспортном контроле, после чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен, и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, который прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем на Киев", – добавил Гордон.
Он назвал сложившуюся ситуацию "международным скандалом" и "позором для грузинских властей".
Напомним, накануне украинский адвокат Евгений Грушовец, который прибыл в Тбилиси представлять интересы Саакашвили, был также фактически депортирован без объяснения причин. У юриста отобрали паспорт и передали командиру экипажа, который обещал вернуть удостоверение личности после посадки в Борисполе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. В СИЗО экс-президент объявил голодовку и призвал оппозиционные партии объединиться.
Позже в сети появилось видео его задержания. Политика заковали в наручники, когда он гостил в доме знакомого. В кадр также попал стол с хинкали и водкой.
В соцсетях были опубликованы обращения от имени Саакашвили. В одном из них экс-президент назвал себя пленником грузинских властей. До этого он говорил, что является "узником Путина".
4 октября в Грузии сторонники Саакашвили вышли на митинг возле тюрьмы, где держат политика. Люди требовали немедленного освобождения политика.
На фоне новостей об аресте экс-главы государства в больницу попал его отец – Николоза Саакашвили. Известно, что у пожилого мужчины случился сердечный приступ.