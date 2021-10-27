Гордона не пустили в Грузию: он планировал встретиться с Саакашвили

Украинского журналиста Дмитрия Гордона выдворяют из Грузии. Он прилетел в эту страну, чтобы встретиться с задержанным экс-президентом Михеилом Саакашвили.

Об этом Гордон сообщил в своем Instagram, а также подтвердил в эфире телеканала "Украина 24". По словам журналиста, он прилетел в Тбилисси, преследуя две цели: для посещения Саакашвили в тюрьме города Рустави, о чем договаривались украинский и грузинский МИД, и второе – для встречи в рамках выездного заседания академии Дмитрия Гордона.

"Больше часа нас продержали на паспортном контроле, после чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен, и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, который прилетел. Сейчас мы находимся в самолете и вылетаем на Киев", – добавил Гордон.

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Он назвал сложившуюся ситуацию "международным скандалом" и "позором для грузинских властей".

Напомним, накануне украинский адвокат Евгений Грушовец, который прибыл в Тбилиси представлять интересы Саакашвили, был также фактически депортирован без объяснения причин. У юриста отобрали паспорт и передали командиру экипажа, который обещал вернуть удостоверение личности после посадки в Борисполе.

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