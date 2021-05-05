Гордон ответил, пойдет ли в пресс-секретари к Зеленскому
Журналист Дмитрий Гордон не собирается соглашаться на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос зрителя, является ли он кандидатом на этот пост.
"Боже мой, какой кошмар! Ни в коем случае не являюсь, и даже думать об этом не могу", – заявил Гордон.
30 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель решила уйти со своей должности, которую занимала почти два года. Однако она останется в команде Офиса президента – будет советником по международным коммуникациям.
Советник главы Офиса Михаил Подоляк прояснил: Мендель временно продолжает выполнять свои обязанности, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
недавно пресс-секретарь президента нарвалась на критику граждан из-за заявления о якобы существовании в Украине так называемого украинского русского языка, который также является частью культурного разнообразия нашей страны.
После заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прокомментировал ее заявление, которое вызвало обсуждение в обществе, и отметил, что в ОП не нарушают языкового вопроса, а сказанное Мендель – это ее личное мнение.