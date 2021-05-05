Гордон ответил, пойдет ли в пресс-секретари к Зеленскому

Журналист Дмитрий Гордон не собирается соглашаться на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос зрителя, является ли он кандидатом на этот пост.

"Боже мой, какой кошмар! Ни в коем случае не являюсь, и даже думать об этом не могу", – заявил Гордон.

30 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель решила уйти со своей должности, которую занимала почти два года. Однако она останется в команде Офиса президента – будет советником по международным коммуникациям.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк прояснил: Мендель временно продолжает выполнять свои обязанности, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

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