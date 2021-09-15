Гордон назвал самую большую ошибку экс-президента

Судебный иск пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко против основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона станет "концом карьеры политика" и его большой ошибкой, поскольку в ходе суда выяснится, является ли Порошенко агентом российских спецслужб.

Об этом 14 сентября заявил сам Гордон в большом интервью в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Петр Алексеевич Порошенко совершил неосмотрительный поступок и подал на меня в суд. Я, конечно, ждал этого подарка от него. Я очень рад этому. Во-первых, это будет прилюдно. Это будет отражаться в СМИ. Сайт "ГОРДОН" будет вести прямые трансляции суда, видеотрансляции. Конечно, это будет конец карьеры Петра Алексеевича. Конец полностью политической карьеры Петра Алексеевича Порошенко. И приятно, что я к этому приложу руку", – сказал Гордон.

Журналист пообещал, что с его стороны в суде будут давать свидетельские показания о "сговоре украинской власти" с президентом РФ Владимиром Путиным "топовые люди, представители высшего звена спецслужб". Гордон подчеркнул, что попросит суд направить специальный запрос в Федеральную службу безопасности РФ.

"Я хочу просить суд подать запрос в ФСБ Российской Федерации. Запрос простой: являлся ли Петр Алексеевич Порошенко, пятый президент Украины, агентом Комитета государственной безопасности Советского Союза? В биографии Петра Алексеевича есть немало фактов, которые косвенно могут об этом свидетельствовать. В частности, отец Петра Алексеевича был судим, приговорен к пяти годам заключения. С такой анкетой в Киевский институт международных отношений в советское время не принимали. Петра Алексеевича на год, как пишут, исключали из КИМО, он уходил в армию, потом восстанавливался в вузе. Извините меня, но… В советские годы в КИМО практически всех студентов вербовал КГБ. И избежать этого было практически невозможно", – подчеркнул Гордон.

Он добавил, что также будет просить суд подать запрос в Службу безопасности Украины.

"Давала ли Служба безопасности Украины должную оценку появившимся в СМИ материалам и копиям письма Петра Алексеевича в 2007 году на имя председателя ФСБ России, где он давал обязательства не работать против Российской Федерации? И сообщал якобы о себе много интересных фактов. Эта публикация в СМИ не должна была пройти мимо СБУ, она должна была дать правовую оценку этому", – убежден журналист.

Гордон подчеркнул, что в этом судебном разбирательстве и в запросах в спецслужбы надо ответить на важные вопросы.

"Являлся ли Петр Порошенко агентом КГБ? Сотрудничал ли он с ФСБ России? Каким образом во время войны с Россией он получал миллионы долларов от [кондитерского] бизнеса в Липецке и платил налоги в бюджет страны-захватчика? А также другой круг вопросов будет, и суд будет давать ответы на эти вопросы", – подытожил Гордон.