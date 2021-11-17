Гончаренко призвал наказать Шмыгаля и руководителей Ощадбанка: названа причина

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и руководители Гарантированного покупателя должны понести уголовную ответственность за участие в схеме кражи 3 млрд грн. кредита западных банков. Средства привлекались для выплаты долгов инвесторам в возобновляемые источники энергии.

Об этом заявил народный депутат, лидер МФО "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Кубло послушных клерков в лицах: Денис Шмигаль из Кабмина, Сергей Наумов из Ощадбанка, Вадим Улида из ГП "Гарантированный покупатель" де-факто похитили 3 млрд грн европейского целевого кредита. На Банковой считают, что так проучат Ахметова, а на самом деле подвели под тюремный срок троих своих сотрудников", – заявил нардеп.

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По его словам, Шмигаль якобы отдал незаконную команду остановить выплату. Руководитель государственного банка нарушил банковскую тайну и сменил маршрут платежа, определенный в ЕС, а временный руководитель ГарПока оставил средства западных кредиторов на своих счетах.

12 ноября 2021 года государственное предприятие "Гарантированный покупатель" перечислило 19,3 млрд грн средств производителям электрической энергии по "зеленому" тарифу, предварительно перечисленным от НЭК "Укрэнерго". Однако позже средства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний "зеленой" энергетики.

В компании ДТЭК ВИЭ призвали немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций.