"Голос" представил пакет законопроектов для эффективной борьбы с олигархами

"Голос" презентовал свой вариант антиолигархических законов – конкретные законодательные инициативы, которые сломают олигархическое влияние на страну. В ближайшее время они будут внесены на рассмотрение Верховной Рады.

Его представила лидер партии Кира Рудык на брифинге 14 июня. Пакет состоит из четырех ключевых шагов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости):

1. Первым шагом должна быть проведена судебная реформа (законопроект 3721д).

"Она предусматривает очистку высшего совета правосудия и перезагрузку с участием международных экспертов по выбору справедливых и честных судей", – подчеркнула Рудык.

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2. Далее нужны изменения в антимонопольное законодательство.

"Антимонопольному комитету необходимо предоставить все возможности для того, чтобы он четко работал и боролся с монополиями и олигархическим влиянием", – отметила лидер партии.

3. Также важны равные правила налогообложения олигархических доходов

"Мы считаем, что Украина должна идти к европейскому "зеленому" курсу. Это означает, что необходима экологическая модернизация предприятий. И олигархи не должны избегать экологического налога. Именно поэтому в изменениях в налоговый законопроект предполагается отсутствие льгот для крупных предприятий, четкое выполнение экологической модернизации и уплата эконалога и, конечно, равные правила для всех бизнесов", – рассказала Рудык.

4. Реформа корпоративного управления госпредприятий

"Мы считаем, что необходимы изменения в закон о корпоративном управлении, которые сделают работу государственных предприятий прозрачной, эффективной. А государственные предприятия должны быть не теми, за которые каждый украинец платит из своего кармана, а теми, которые вносят огромное количество финансов в бюджет, чтобы обеспечить увеличение доходов каждого гражданина Украины", – подчеркнула лидер "Голоса".

Кроме того, один из спикеров брифинга, депутат "Голоса" в Верховной Раде Андрей Осадчук убежден, что искоренить олигархическое влияние сможет только системный подход, другого пути нет. Без полноценных реформ в Украине не будет реального развития.

"Первый важнейший шаг, который подробно прописан в пакете – это судебная реформа. Фактически, сейчас она парализована. Время потеряно, но лучше сделать это поздно, чем никогда. Необходимо перезагрузить Высший совет правосудия. Без этого судебная реформа невозможна. В конкурсную комиссию необходимо привлечь иностранных экспертов", – отметил Осадчук.

"Если обычный украинец платит 40% налогов от собственного дохода, то некоторые олигархи – менее 5%. Это же абсурд. Мы увеличиваем экологические налоги. Люди должны платить за то, что загрязняют окружающую среду. Это нормально, это европейская практика. Также предлагаем ввести налог на добычу сырья. И еще ряд действенных предложений", – подчеркнул глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк.

"Все это очевидные вещи, которые помешали бы олигархам, но почему-то не воплощаются в жизнь. Теперь воплотятся", – отметил депутат "Голоса" в Киевсовете Максим Нефедов.

14 июня "Голос" зарегистрирует свои законодательные инициативы в парламенте и надеется на профессиональную поддержку коллег. "Это качественный пакет законопроектов, который будет работать. Это одна из наших программных основ, которые мы выполняем", – добавила Рудык.