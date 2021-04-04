Главы МИД стран ЕС обсудят военную активность России вокруг Украины: пригласили Кулебу

Вопрос возросшей активности России вокруг Украины обсудят на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза 19 апреля.

Об этом речь шла во время телефонного разговора между вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщается на сайте МИД. Последнего пригласили на встречу.

Во время переговоров министр проинформировал Борреля о ситуации с безопасностью на Донбассе. Тот в свою очередь заверил, что позиция ЕС по Украине остается неизменной.

"Поговорил с министром иностранных дел Украины. С серьезной озабоченностью следил за российской военной активностью вокруг Украины. Непоколебимая поддержка ЕС суверенитета и территориальной целостности. Обсудим с Дмитрием Кулебой на следующем заседании Совета министров иностранных дел", – написал Боррель в Twitter.

Кулеба уточнил, что встреча состоится через две недели – 19 апреля.

"ЕС с вами: так глав дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС", – отметил он на своей странице в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант Вооруженных сил США, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что в последние два дня российская авиация и подводные лодки показывают повышенную активность, в том числе в Черном море.