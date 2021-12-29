Главная причина дела против Порошенко – его рейтинг, - адвокат Головань

Главная причина политических преследований пятого Президента – это рост его рейтинга, согласно которому Петр Порошенко не просто сравнялся с Владимиром Зеленским, но и имеет преимущество.

Об этом возле Офиса Генерального прокурора заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань. Он также сообщил, что подал в ОГПУ ряд ходатайств из-за вопиющих нарушений закона по так называемому "делу" против пятого Президента.

"Ситуация с политическими преследованиями Петра Порошенко обострилась. Мы теперь точно знаем с чем это связано, поскольку именно сегодня опубликованы результаты социологических исследований Центра Разумкова, согласно которым Порошенко даже побеждает. Не то, что сравнялся, а даже побеждает Зеленского во втором туре выборов, если бы такие состоялись. То есть причина этого обострения этих политических преследований теперь уже доказательно нам известна", – отмечает адвокат.

Видео дня

"Поскольку Офис президента тоже имеет свою социологию, и я думаю, что ее результаты точно такие, которые сегодня были обнародованы Центром Разумкова, то так называемое "подозрение" и совершенно незаконные решения, еще и скрывающие от нас, о задержании Порошенко – теперь четко понятна причина этих действий", – отмечает Игорь Головань.

"В соответствии с законом, в УПК мы, адвокаты Порошенко, обратились к Генпрокурору с ходатайствами. Их 18", – говорит Головань. Он, в частности, напомнил, что подал ходатайство о вызове в качестве свидетелей по делу президента Владимира Зеленского, председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглу и Федора Вениславского, публично заявлявших о якобы известных им фактах правонарушений со стороны Порошенко.

"Поскольку им такие факты вроде бы известны, то целесообразно их допросить как свидетелей. Мы соответствующее ходатайство подали. Это ходатайство было получено Офисом генпрокурора 23-24 декабря. Срок на рассмотрение – три дня. Соответственно сегодня эти документы должны быть уже готовы и согласно закону о результате сообщается тот, кто заявил ходатайство. То есть мне должен быть вручен документ, подтверждающий либо постановление об отказе, либо подтверждение того, что ходатайство удовлетворено", – говорит Головань.

"Мы видим, что и следователи, и прокуроры боятся, они прячутся. Мы знаем, что позорное, незаконное решение Печерского суда о задержании Петра Порошенко существует. Его скрывают от общества, и мы обязательно добьемся, чтобы оно было опубликовано. А те, кто причастен к его появлению – понесли заслуженную ответственность. Мы видим, как пренебрегают законом Офис генерального прокурора и ДБР. Старается как можно больше затянуть время", – говорит адвокат Порошенко.

"Кроме того, мы знаем, что в так называемом "сообщении о подозрении" множество страниц было об уставе Организации Объединенных Наций. Мы подали ходатайство об истребовании устава ООН и истребовании материалов уголовного производства, которое было об угле из Южно-Африканской республики, мы требовали ознакомления с материалами. Требовали обзора интернет-страниц, где были расследования журналистов о незаконности действий и низком качестве угля из Южно-Африканской республики", – сообщил адвокат.

"Это масса конкретных вещей, которые должно следствие проверить. И главное – это факт политических преследований. Мы считаем, что допрос Зеленского, Гетманцева, Верещук, Арахамии, Безуглой и Вениславского подтвердит наше утверждение по поводу политического преследования",- отмечает Игорь Головань.

"Еще раз повторюсь: сегодняшние результаты Центра Разумкова абсолютно четко объясняют причину этих беззаконий. Власть боится того, что ей придется сдавать свои полномочия, а затем отвечать за содеянное", – подчеркивает адвокат Петра Порошенко.