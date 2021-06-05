Глава Минюста признал, что законопроект об олигархах направлен против Порошенко, – Геращенко

Министр юстиции Денис Малюська в прямом эфире признал, что так называемый законопроект об олигархах направлен против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Об этом в Facebook пишет сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Интересный вчера был эфир у Шустера. Сначала секретарь СНБО Данилов фактически перевел на Германию и Францию ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса. Затем Малюська в прямом эфире признал, что так называемый закон об олигархах принимается против одного человека – Порошенко. Забыв о презумпции невиновности, суды и Антимонопольный комитет, уже выдали на-гора вердикт. Навязывая обществу мнение, что не монополия в энергосекторе, не доение государственного бюджета, а оппозиционность к Банковой определяют статус олигарха", – написала Геращенко.

Видео дня

По ее мнению, данный законопроект идет вразрез с нормами ЕС - и Минюст не сделал ничего, чтобы решить существующие противоречия.

"Министр юстиции Малюська, вместо того, чтобы проводить внятно юридическую экспертизу правительственных и президентских законопроектов на соответствие нормам ЕС, отдаляет украинскую правовую систему от европейской и от здравого смысла", – заметила Геращенко.

Политик также критически оценила юридическую подготовку президента Зеленского, который в свое время закончил юридический факультет Криворожского университета.

"Уровень правового невежества выпускника юрфака Криворожского университета Зелинского страна уже два года наблюдает каждый день. Когда на брифинге он называет людей убийцами. Когда внешнюю политику строит на обидах, а не партнерстве. Когда перебирает полномочия исполнительной и региональной власти. Каков поп, таков и приход. Каков юрист на Банковой, такие и в его команде", – констатировала народный депутат.

Она также обвинила власти в попытке устроить преследование политических оппонентов и убрать конкурентов с электорального поля.

"Очевидно, что обещание об одном сроке – такая же ложь, как и все остальные. Очевидно, что он начинает зачистку конкурентной среды. Вместо выстраивать внятно внешнюю политику, реально бороться с коррупцией, усиливать армию, Зеленский борется с оппонентами. Популизм и желание полной власти, полного контроля над СМИ, без которых второй срок невозможен – определяют все инициативы Зеленского. Как и инициатива вбухать 7 млрд грн в университет Зеленского, где будут преподавать такие же безграмотные деятели. А теперь еще и референдум об олигархах анонсирован", – написала Ирина Геращенко.

"Лучше вынесите на референдум вопрос, готовы ли мы в Украине строить Беларусь, потому что Лукашенко тоже когда-то пришел на один срок, на лозунгах борьбы с коррупцией. И уже 27 лет борется с "врагами", – добавила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у Порошенко отреагировали на скандал с "пленками Медведчука": в "ЕС" назвали записи фейковыми и рассказали, кто подсунул их журналистам. Вместе с тем, по информации адвокатов пятого президента, происхождение "пленок Медведчука" вызывает вопросы даже у следователей.

Также на днях стало известно, что адвокаты лидера "ЕС" направили письмо "Бигус Инфо" через дискредитацию Порошенко: они требуют от редакции объяснений.