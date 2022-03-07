Глава МИД Франции: считаю, что Украина победит, таких масштабов сопротивления не могли представить

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан убежден, что Украина победит Россию в войне, которую последняя развязала. Он обратил внимание на масштабное сопротивление со стороны украинцев.

Такое заявление сделал глава французского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала France 5. Его слова приводит DW.

"Считаю, что Украина победит. Уже в течение десяти дней больше всего поражает – сопротивление в таких масштабах, которые эксперты не могли себе и представить", – сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Он убежден, что в какой-то момент цена для президента страны-агрессора Владимира Путина станет нестерпимой и перед ним встанет вопрос: продолжать получать существенный урон или начать переговоры.

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Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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