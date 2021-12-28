Глава Днепропетровской ОГА выполнил больше всего обещаний в 2021 году – исследование

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко возглавил рейтинг руководителей областей по количеству выполненных обещаний в 2021 году. Об этом сообщает "Слово і Діло".

По данным исследования, Резниченко удалось выполнить 91% всех обещаний в этом году (из 107). Еще три обещания – в процессе выполнения. В этом году глава Днепропетровской области сосредоточился на развитии инфраструктуры: бюджет развития региона в 2021 г. вырос на 200 млн грн и составил 4 млрд. В целом областной бюджет прибавил 6,2 млрд грн и вырос до 17 млрд грн.

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В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за 2021 год по области сдали почти 100 объектов, среди которых школы, садики, амбулатории, стадионы, больницы, дороги.

В частности, за этот год было открыто 9 стадионов и 2 больших бассейна – в Слобожанском и Никополе, создано 500 новых мест для детей в новых и реконструированных садиках, открыто 16 новых сельских амбулаторий. Большинство из них имеют жилье для семейного врача, чтобы привлечь специалистов и обеспечить доступную медицину повсюду, даже в маленьких селах Днепропетровщины.

Кроме, того по всей области восстановили более 550 км важнейших трасс, из них около 450 км – государственного значения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что всего за этот год в рамках инициированной им программы "Большая стройка" возобновили и построили более 7 тыс. км дорог разного значения по всей стране.