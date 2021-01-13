Гиркин признался, что генералы ФСБ сколотили состояния на Донбассе. Видео
Бывший главарь террористического формирования "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, что генералы ФСБ России сколотили состояния за время войны на Донбассе.
Об этом он заявил в одном из эфиров, фрагмент которого в Telegram опубликовал офицер ВСУ Анатолий ("Штирлиц") Штефан. В нем террорист уточнил, что такая же тенденция наблюдалась и в других регионах, в которые вторгалась Россия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Как восстанавливали Чечню, Абхазию, Южную Осетию – это все я видел своими глазами. Когда президент Южной Осетии (Эдуард) Кокойты, приятель (бывшего советника президента России Владислава) Суркова, построил три дворца в трех разных регионах России, и не построил за три года ничего в Южной Осетии", – отметил Гиркин.
По его словам, то же будет и на Донбассе: "Много уже сделано больших состояний, в том числе и генералами моего бывшего ведомства (ФСБ РФ). Я знаю фамилии".
(Видео – Telegram Анатолия Штефана)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гиркин признал, что территория временно оккупированного Россией Донбасса превратилась в "клоаку и помойную яму".