Геращенко – о новых штрафах за пьяное вождение: мы закрываем 90% дыр в законодательстве

Принятый в Верховной Раде закон, который увеличивает размер штрафа за управление автомобилем в нетрезвом виде, закрывает 90% дыр в законодательстве, позволявших водителям избежать наказания.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он отметил, что после подписания президентом Владимиром Зеленским и вступления в силу закона, статистика гибели на дорогах снизится.

"В этом законе мы закрываем 90% дыр в законодательстве, которое позволяло уходить от ответственности пьяным водителям, тем кто любит превышать скорость и в целом нарушать ПДД. В целом мы довольны", – сказал заместитель главы МВД.

По словам Геращенко, принятый закон – это разумный компромисс, который упорядочит ситуацию на дорогах страны.

"Мы идем в Европу, а для этого необходимо усиливать наказание за нарушение правил дорожного движения", – подчеркнул он.

Ранее в МВД прогнозировали, что смертность на дорогах снизится на 10-15% после того, как заработает закон.

Отметим, что, по данным патрульной полиции Украины, за 2020 год произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Водители в состоянии алкогольного опьянения совершили 4522 ДТП, в которых погибли 103 человека, а 1554 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты Украины 16 февраля поддержали в Верховной Раде принятие законопроекта №2695, который предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, вплоть до конфискации авто и тюремного срока.

Так, среди нововведений теперь водителю, который управлял авто в нетрезвом виде, грозит 17 тысяч гривен штрафа и лишение прав на год. За повторное такое же нарушение – 34 тысячи грн штрафа и лишение прав на три года, за третье – 51 тысяча грн штрафа, лишение прав на 10 лет и конфискация авто.