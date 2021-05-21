Генсек НАТО сделал заявление об увеличении количества российских войск вблизи Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил, что сейчас Россия накопила возле Украины и на ее территории больше своих войск, чем во время недавней эскалации. Он отметил, что именно поэтому необходимо искать варианты мирного решения конфликта.

Об этом он сказал в пятницу, 21 мая, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. С ним генсек НАТО обсудил присутствие сил страны-агрессора вблизи украинской границы, сказано в заявлении Столтенберга для прессы.

"Мы также обсудили ситуацию в Украине. У России до сих пор есть войска в и вокруг Украины", – подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что НАТО сохраняет бдительность и отметил то, как активно Франция участвует в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Вместе с тем мы остаемся верны нашему двустороннему подходу обороны и диалога с Россией", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал НАТО о восьмидесятитысячном войске РФ вблизи украинской границы.

Он подчеркнул, что российские войска также находятся в Черном и Азовском морях. В частности там зафиксировано корабли и катера, переброшенные с Северного флота и Каспийской флотилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Путина заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину реальна, поэтому нашей стране следует заняться укреплением внешнего и внутреннего "фронтов". Речь идет о получении колоссальной поддержки Запада и укреплении обороноспособности.