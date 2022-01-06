Генпрокурор взяла отпуск на один день, чтобы не подписывать 'подозрение' Порошенко. Документ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла отпуск на один день 20 декабря – именно этой датой подписано так называемое "подозрение" пятому Президенту, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко. Об этом свидетельствует приказ, копию которого нашел адвокат Игорь Головань.

"Отбываю в ежегодный отпуск на 1 календарный день – 20 декабря 2021. На время моего отпуска исполнение обязанностей Генерального прокурора возлагаю на заместителя Генерального прокурора Симоненко Алексея Юрьевича", – говорится в документе.

Как известно, именно заместитель Генпрокурора Симоненко подписал "подозрение" Петру Порошенко – хотя в соответствии с законом в отсутствие Генерального прокурора его обязанности должен выполнять первый заместитель Генпрокурора.